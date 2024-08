Dieser Kuchen mit Pflaumenkompott begeistert alle Naschkatzen

Heute begeben wir uns auf eine kleine Reise nach Südeuropa. Genauer gesagt in ein Land, das für seine weißen Häuser und weiten Blicke auf tiefblaues Mittelmeer bekannt ist. Die Rede ist natürlich von Griechenland. Ich weiß nicht, wie du am liebsten reist, aber ich futtere mich immer am liebsten durch die Küche des Landes, das ich besuche. Und da ich gerade Fernweh habe, gibt es heute einen griechischen Grießkuchen mit Pflaumenkompott.

Revani: griechischer Grießkuchen mit Pflaumenkompott

Diesen griechischen Grießkuchen mit Pflaumenkompott habe ich vor einigen Wochen durch Zufall hier in Berlin entdeckt. Ich war für einen Biergartenbesuch verabredet, doch das Wetter spielte nicht mit. Spontan mussten wir also nach einer Alternative suchen. Einige Ecken weiter stolperten wir über ein kleines griechisches Restaurant, das noch Platz hatte. Wir flohen vor dem Regen und genossen einen kleinen Trip durch die Speisekarte. Zum Schluss bestellten wir Revani, ohne zu wissen, was uns erwartete.

Serviert wurde uns ein klebriger, an einigen Stellen leicht karamellisierter Kuchen aus Grieß, der mit einem aromatischen Pflaumenkompott garniert war. Das schmeckte so gut, dass wir uns direkt eine zweite Portion bestellten. Dann kugelten wir nach Hause. Eine schöne Erinnerung!

Die auch du ganz einfach teilen kannst. Denn ich habe ein wenig recherchiert und das köstliche Rezept ausprobiert. Der griechische Grießkuchen Revani findet sich in einer ganze Reihe an Grießkuchenrezepten aus der Region ein. So ähnelt er dem ägyptischen Basbousa, der klassisch mit Mandeln serviert wird. Das „It Piece“ unserer Version im Restaurant stellte jedoch das Pflaumenkompott dar. Dieses schmeckte fruchtig und leicht sauer, was die perfekte Balance zum ansonsten in Sirup getränkten, süßen Kuchen bot.

Ein absoluter Genuss ist er, dieser griechische Grießkuchen mit Pflaumenkompott. Schon beim ersten Bissen wirst du dich auf eine sonnige, griechische Insel versetzt fühlen, den Wind im Haar und das Salz auf der Haut spüren.

Möchtest du kulinarisch noch ein wenig in Griechenland bleiben? Dann bereite dir einen Feta Sagnaki zu, gebratenen griechischen Feta. Auch ein griechisches Zitronenhähnchen ist ein sommerlicher Genuss. Oder du hältst es ganz klassisch und bringst zum nächsten Grillfest Bifteki mit.