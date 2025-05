Griechischer Joghurtkuchen: so saftig und lecker

Wer auch immer auf die Idee kam, Joghurt in Kuchenteig zu rühren, ist wirklich ein Genie. Das Milchprodukt verleiht Backwerken nämlich nicht nur eine erfrischende Note, sondern macht sie dazu noch wunderbar saftig. Kein Wunder, dass viele Kulturen Rezepte für Joghurtkuchen haben. Wir backen heute einen griechischen Joghurtkuchen, der unheimlich saftig wird. Legen wir los!

Rezept für griechischen Joghurtkuchen

Für diesen griechischen Joghurtkuchen braucht es vor allem eines: griechischen Joghurt. Überraschend, nicht wahr? Spaß beiseite. Griechischer Joghurt besitzt einen höheren Fettgehalt als herkömmlicher und ist dadurch stichfest. Bevor wir ihn jedoch in den Teig geben können, muss er erst einmal abtropfen. Dadurch erhält man ein noch festeres Produkt. Dadurch wird der Kuchenteig bei seiner Zugabe nicht so flüssig. Der Kuchen ist dennoch wunderbar weich.

In Griechenland kennt man griechischen Joghurtkuchen als Yiaourtopita. Dort ist er aufgrund seiner weichen und lockeren, dennoch sehr saftigen Textur sehr beliebt und wird besonders an warmen Tagen gegessen. Gut, die sind hierzulande jetzt erstmal vorbei. Dennoch ist der Kuchen perfekt, wenn du dich noch mal ein wenig in Sommerstimmung versetzen möchtest.

Kommt der Kuchen aus dem Ofen, ist er bereits köstlich, aber noch nicht komplett. Denn das entscheidende Etwas gibt ihm ein Sirup aus Wasser, Zucker und Zitronensaft, den du über den noch warmen Kuchen gießt. Dadurch wird er nicht nur saftiger, sondern gleichzeitig noch erfrischender.

Der griechische Joghurtkuchen ist unkompliziert zubereitet und bietet – wie alle perfekten Rezepte – die Möglichkeit, kreativ zu werden. Ob du ihm mit Nüssen, getrockneten Früchten oder sogar einer Honigglasur versehen möchtest, er lässt sich ganz nach Belieben abwandeln und anpassen. Backe ihn am besten direkt nach und begeistere deine Gäste mit diesem mediterranen Kuchengenuss.

Joghurtkuchen gibt es, wie gesagt, in so gut wie jeder Kultur. Probiere daher auch unsere Rezepte für Joghurtkuchen türkischer Art oder diesen einfachen französischen Joghurtkuchen. Möchtest du ihn etwas aufpeppen, backe einen Joghurtkuchen mit Apfel.