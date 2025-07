Mediterrane Leichtigkeit auf einem Teller: griechischer Rote-Bete-Salat

Alle Rote-Bete-Fans kommen hier definitiv auf ihre Kosten. Unser griechischer Rote-Bete-Salat ist erfrischend und gesund zugleich. Dabei glänzt er mit süßer Erdigkeit und cremiger Würze im Geschmack. Er ist der perfekte Sommersalat, ganz gleich, ob leichtes Abendessen oder Mitbringsel zum Grillen. Hier gibt’s das Rezept!

Rezept für griechischen Rote-Bete-Salat: Pantzarosalata

Pantzarosalata ist ein absoluter Klassiker der griechischen Küche und bedeutet übersetzt einfach „Rote-Bete-Salat“. Klingt unspektakulär, oder? Aber lass dich nicht täuschen, denn in Griechenland ist Pantzarosalata weit mehr als nur ein simples Nebengericht. Dieser Salat ist eine Ode an die frischen, saisonalen Zutaten des Mittelmeers und wird oft in Tavernen serviert – als Vorspeise, Meze oder Beilage zu gegrilltem Fisch und Fleisch. Besonders beliebt ist er in der Region Thessalien und auf den Inseln, wo traditionell Rote Bete im Überfluss wächst.

Ein klassischer Pantzarosalata wird aus gekochten, manchmal auch gebackenen, roten Beten zubereitet. Der Star ist dabei oft ein cremiges Dressing auf Basis von griechischem Joghurt, Olivenöl, Zitronensaft oder Essig und, ganz wichtig, reichlich Knoblauch. Manche Rezepte fügen noch gehackte Walnüsse oder sogar einen Hauch Kreuzkümmel hinzu, je nachdem, aus welcher Region das Rezept stammt. Das Ergebnis? Ein herrlich erfrischender, leicht süßer Salat mit einer angenehmen Würze. Garniert wird der Salat meist mit Petersilie oder Dill. Und die Bete wird oft nicht nur geviertelt oder in Scheiben geschnitten, sondern auch manchmal grob gehackt oder gerieben. Vielfalt ist also Programm.

In Griechenland isst man Pantzarosalata vor allem im Sommer, wenn die Tage heiß sind und die Lust auf frische, leichte Gerichte wächst. Er ist super als Erfrischung zu gegrillten Speisen.

Unsere Version ist des griechischen Rote-Bete-Salats ist von der traditionellen inspiriert. Wir haben unseren Pantzarosalata noch mit ein paar schwarzen Oliven und Frühlingszwiebeln verfeinert. Und setzen bei den frischen Kräutern auf Dill und Petersilie. Außerdem fügen wir noch ein bisschen zerbröselten Feta hinzu. Klingt lecker? Dann solltest du diesen griechischen Rote-Bete-Salat gleich selbst ausprobieren!

Natürlich haben wir noch weitere griechische Köstlichkeiten auf unserem Leckerschmecker-Menü. Bereite für die nächste Grillparty zum Beispiel mal den Choriatiki, einen griechischen Bauernsalat zu. Mindestens genauso lecker: Kritharaki. Und ein griechischer Krautsalat passt ebenfalls zu vielen Speisen und ist köstlich. Viel Spaß beim Nachmachen!

Griechischer Rote-Bete-Salat: Pantzarosalata Olivia keine Bewertungen Rezept drucken Rezept pinnen Zubereitungszeit 15 Minuten Min. Ziehzeit 30 Minuten Min. Gesamtzeit 45 Minuten Min. Portionen 4 Zutaten 1x 2x 3x 500 g Rote Bete vorgekocht und geschält

2 Knoblauchzehen

150 g griechischer Joghurt

2 Frühlingszwiebeln

etwas frische Petersilie nach Geschmack

etwas frischer Dill nach Geschmack

100 g Feta

50 g Walnüsse optional

2 EL Olivenöl z.B. dieses hier 🛒

1 EL Weißweinessig

Salz und Pfeffer nach Geschmack

50 g schwarze Oliven entsteint Zubereitung Schneide die Rote Bete in kleine mundgerechte Stücke und gib sie in eine Schüssel.

Schäle den Knoblauch und zerdrücke ihn mit Hilfe einer Knoblauchpresse. Rühre ihn in den Joghurt ein.

Schneide die Frühlingszwiebeln in feine Ringe und hacke die Petersilie und den Dill grob.

Zerbrösele den Feta.

Röste die Walnüsse für ein intensiveres Aroma leicht in einer Pfanne ohne Öl an (optional). Lass sie danach abkühlen.

Bereite das Dressing aus dem Knoblauchjoghurt-Joghurt, Olivenöl, Weißweinessig, Salz und Pfeffer zu.

Gib das Dressing über die Rote Bete und mische sie gut durch. Füge Oliven, Feta, Nüsse und Kräuter hinzu. Vermenge alles vorsichtig miteinander.

Stelle den Salat für mindestens 30 Minuten in den Kühlschrank, damit er gut durchziehen kann. Danach kannst du ihn anrichten und genießen!

