Griechisches Feta-Omelett: schmeckt nach Urlaub

Allmählich ist es geschafft: Morgens ist es schon heller, man braucht nicht mehr 12 Schichten Kleidung, um das Haus zu verlassen und es zieht nicht mehr die ganze Zeit. Kurz, der Winter macht langsam den Abgang. Zeit für Urlaub, oder? Wenn es dir geht wie einigen von uns, dann ist die nächste Reise allerdings noch in weiter Ferne. Was für ein Mist. Da muss etwas anderes her, um die Zeit rumzubekommen. Griechisches Feta-Omelett, zum Beispiel? Das klingt gut.

So lecker schmeckt griechisches Feta-Omelett

Feta und Frühstückseier sind ein wahres match made in heaven. Es ist fast egal, welche Form das Ei hat, sobald der würzige griechische Schafskäse dazukommt, schmeckt es direkt um Längen besser. Wir haben uns dieses Phänomen schon häufiger schmecken lassen, ob als Feta-Spiegelei oder als Rührei mit getrockneten Tomaten und Feta, es war immer ein absoluter Hit.

Daher stand es außer Frage, dass wir das griechische Feta-Omelett ausprobieren mussten. Dieses besitzt eine ganz besondere Zutat: Minze. Anstelle von Petersilie, Dill oder auch Frühlingszwiebeln kommt hier das frisch schmeckende Kraut zum Einsatz. Erstmal kann das ungewöhnlich erscheinen, ist Minze hierzulande doch eher ein Teekraut und wird nur selten in deftigem Kontext verwendet. Aber gib dem eine Chance, es schmeckt wirklich gut.

Griechisches Feta-Omelett versetzt dich schon mit dem ersten Bissen an die Mittelmeerküste der griechischen Inseln. Cremiger Feta in Kombination mit einem zarten Omelett und dem überraschenden Aroma von Minze zaubert dir ein Lächeln auf das Gesicht. Schnell ist das Fernweh vergessen und du freust sich einfach nur, dass du in diesem Moment dieses Frühstück genießen kannst.

Du siehst: Manchmal sind Frühstücksgerichte so lecker, dass sie einen nahezu poetisch machen. Mehr davon! Zum Beispiel knusprige French-Toast-Würfel oder herzhafte Speckpfannkuchen. Ganz besonders lecker schmecken auch diese Bounty Overnight Oats.

Griechisches Feta-Omelett Nele 4.13 ( 112 Bewertungen) Rezept drucken Rezept pinnen Zubereitungszeit 10 Minuten Min. Gesamtzeit 10 Minuten Min. Portionen 1 Zutaten 1x 2x 3x 2 Eier

70 g Feta vegetarisch

5 Minzblätter

Salz und Pfeffer

1 EL Olivenöl Zubereitung Verquirle die Eier gründlich.

Brösele etwa 50 g Feta und zupfe die Minzblätter dazu und würze mit Salz und Pfeffer.

Stelle eine beschichtete Pfanne 🛒 auf und erhitze 1 EL Olivenöl. Gieße die Eimasse hinein und lass sie bei geringer Hitze stocken.

Krümele den restlichen Feta auf die Oberfläche und falte das Omelett ein- bis zweimal.

