Frühstück für echte Leckermäuler: Wir machen Grießbrei mit Erdbeerkompott

Was gibt es morgens Besseres als eine dampfende Schüssel voll mit samtig-warmem Grießbrei? Besonders an Tagen, wo man nicht so Recht in Gang kommt, ist das genau das richtige, um stimmungsmäßig einen ordentlichen Schwung zu bekommen. Noch schöner ist es, wenn besagter Brei mit einem fruchtigen Kompott getoppt ist. Wie gut, dass du dieses Rezept für Grießbrei mit Erdbeerkompott gefunden hast, denn der liefert all das und das Ganze auch noch im Handumdrehen!

Grießbrei mit Erdbeerkompott: So einfach geht lecker

Grießbrei ist ein echtes Wohlfühlessen: Er ist warm, süß, man muss ihn nicht kauen und viel Zeit für die Zubereitung braucht es auch nicht. Dennoch mochte ich ihn lange nicht. Warum, weiß ich nicht genau. Vor kurzem entdeckte ich jedoch im Bioladen eine Packung Reisgrieß und war neugierig. Ich nahm ihn mit nach Hause und bereitete ihn mit Rhabarberkompott zu. Seitdem esse ich fast jeden Tag im Homeoffice eine Schüssel davon. Wie sich Geschmack verändern kann.

Das Schöne an Grießbrei ist, wie unheimlich einfach man ihn anpassen kann. Statt Rhabarberkompott gibt es dann auch mal welches aus Birnen, Beeren oder sogar Bananen. Doch jetzt, wo die Erdbeeren langsam reif werden, lag natürlich eines besonders nahe: Grießbrei mit Erdbeerkompott. Gesagt, getan und weggelöffelt. Der Brei war noch nicht einmal ausreichend abgekühlt, als ich ihn schon verspeist hatte. Lecker!

Grießbrei lässt sich aus allerlei Grießarten zubereiten, welche du am liebsten magst, liegt ganz bei dir. Es gibt Varianten aus Hart- und Weichweizen sowie aus Dinkelgrieß. Möchtest oder musst du auf Gluten verzichten, bietet sich Reis- oder Buchweizengrieß oder auch Polenta an. Befolge die jeweiligen Zubereitungshinweise auf den Verpackungen, um ein möglichst cremiges Ergebnis zu erzielen.

Dann nur noch ein paar Erdbeeren eingekocht und schon ist dein Grießbrei mit Erdbeerkompott fertig. Ist der nicht lecker? Da gibt es doch direkt gute Laune! Wenn du noch mehr leckere Rezeptideen suchst, wirst du bei uns fündig. Koche Grießbrei mit Rhabarberkompott, Polenta-Grießbrei oder Grießbrei mit Pflaumen-Apfel-Kompott.

Grießbrei mit Erdbeerkompott Nele keine Bewertungen Rezept drucken Rezept pinnen Zubereitungszeit 25 Minuten Min. Gesamtzeit 25 Minuten Min. Portionen 2 Zutaten 1x 2x 3x 500 ml Milch

1 Prise Salz

2 EL Zucker

60 g Weichweizengrieß oder Grießalternative, bitte auf Zubereitungshinweise auf der Packung achten

250 g Erdbeeren

1 TL Zitronensaft

1 TL Stärke Zubereitung Bring die Milch mit einer Prise Salz und 1 EL Zucker zum Kochen.

Rühre den Grieß mit einem Schneebesen 🛒 ein, reduziere die Hitze und rühre bei niedriger Temperatur weiter, bis der Brei eindickt.

Putze die Erdbeeren und schneide sie in Stücke. Koche alles mit Zucker und Zitronensaft auf, bis Saft austritt. Rühre die Stärke mit 1 EL kaltem Wasser an und mische sie unter das Kompott. Koche dieses noch 2 Minuten.

Verteile den Grießbrei auf zwei Schüsseln und löffle das Kompott darüber.

