Österreichische Grießschöberl-Suppe: kräftige Brühe mit leckeren Klößen

Die sogenannte Grießschöberl-Suppe ist ein beliebtes, schnelles Rezept aus der österreichischen und Allgäuer Küche. Das simple Gericht überzeugt durch seine einfache Zubereitung und viel Aroma. Die Zutatenliste ist kurz, die Zeit, um die Suppe zu kochen, ebenfalls. Perfekt also, wenn es mal schnell gehen muss oder man einfach keine Lust hat, lange in der Küche zu stehen.

Grießschöberl-Suppe: aus den Bergen auf den Teller

Die Grießschöberl-Suppe ist so einfach gekocht, dass sie selbst Anfängern gelingt. Alles, was man dafür braucht, sind Grieß, Milch, Backpulver, ein Ei, Möhren, Schnittlauch, Gemüse- oder Fleischbrühe und ein paar Gewürze. Zunächst wird der Grieß mit heißer Milch, Salz und Muskatnuss vermengt und etwa fünf bis zehn Minuten quellen gelassen. Derweil erhitzt du die Brühe, schneidest die Karotten und lässt sie in der heißen Brühe garen. Hacke noch etwas Schnittlauch und rühre ihn ebenfalls in die Brühe.

Zurück zum Grieß, aus dem du jetzt kleine Nockerln mit einem Löffel abstichst. Sie werden in Öl in einer Pfanne rundherum gebraten. Wenn du magst, lass sie anschließend auf einem Stück Küchenpapier abtropfen. Danach kannst du sie in die Brühe geben. Am besten lässt du die Grießschöberl-Suppe nun noch ein paar Minuten ziehen, dann wird serviert.

Tipp: Wenn du möchtest, kannst du die Grießschöberl-Suppe um Zutaten wie eine Stange Lauch oder eine Zwiebel erweitern. Sie sorgen für noch mehr Geschmack. Brate sie an und lösche sie danach mit der Brühe ab.

Die Grießklöße werden im Süden Deutschlands und Österreich auch Grießschöberl genannt und verleihen dieser einfachen Suppe ihren Namen. Hast du Lust bekommen, sie nachzukochen? Dann wollen wir dich nicht aufhalten. Lass es dir schmecken!

