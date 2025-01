Grilled Cheese Bagel: neues Lieblingsfrühstück

Was gibt es Schöneres, als den Tag mit einem leckeren Frühstück zu starten? Quasi den Grundstein zu legen für den Rest, der noch kommt, vorbereiten auf alles, was dich so erwarten mag. Mit etwas Leckerem im Magen ist alles gleich viel einfacher, eben noch große Probleme sind winzig klein und du hast die Energie, dich ihnen zu stellen. All das kann dir dieser Grilled Cheese Bagel ermöglichen.

Grilled Cheese Bagel: zwei Klassiker in einem

Der Grilled Cheese Bagel kombiniert zwei US-amerikanische Klassiker miteinander: den Bagel und das Grilled Cheese Sandwich. Bagels gehören zur Frühstückskultur der Staaten dazu, besonders in New York werden sie gern gegessen. Sie wurden vor vielen Jahren von jüdischen Einwandernden mitgebracht und gelten seit etwa den 1970ern als typisch amerikanisches Gebäck. Grilled Cheese Sandwiches haben ebenfalls eine lange Geschichte: Zu Zeiten der Great Depression wurden offene Sandwiches mit Käse überbacken und haben sich seitdem zu einem Lieblingssnack entwickelt.

Vermischt man beides nun miteinander, ergibt sich schnell etwas Neues und wirklich Geniales. Der Grilled Cheese Bagel ist durch die besondere Oberfläche des Bagels extraknusprig und der geschmolzene Käse im Inneren sorgt schon am frühen Morgen für besondere Momente. Besonders lecker wird das schnelle Sandwich übrigens in einem Kontaktgrill, wie diesem von Tefal 🛒, der von beiden Seiten sowohl Hitze als auch Druck ausübt. Dabei schmilzt der Käse gleichmäßig und das Brot wird besonders knusprig. Zur Not tut es aber auch eine Pfanne. Beschwere den Bagel am besten mit einem schweren Topfdeckel.

Bist du partout kein Frühstücks-Fan, macht sich der Grilled Cheese Bagel auch hervorragend als schnelles Mittagessen mit einem Salat oder einer Tomatensuppe. Gerichte wie dieses machen einfach gute Laune, so einfach sie auch sein mögen!

Appetit bekommen auf mehr leckere Grilled-Cheese-Rezepte? Na, dann ran an den Grill! Bereite dir ein Grilled-Cheese-Sandwich mit Balsamico-Zwiebeln zu oder probiere eine Variante mit Feta und Spinat. Ein besonders würziger Genuss ist das Kimchi Grilled Cheese.

Grilled Cheese Bagel Nele keine Bewertungen Rezept drucken Rezept pinnen Zubereitungszeit 15 Minuten Min. Gesamtzeit 15 Minuten Min. Portionen 1 Stück Zutaten 1x 2x 3x 1 Bagel nach Wahl

1 EL Mayonnaise

1 TL Chilisoße optional

3 Scheiben Käse z.B. Cheddar

1 EL Butter Zubereitung Halbiere den Bagel.

Bestreiche beide Hälften mit Mayonnaise und optional mit etwas Chilisoße.

Lege die Käsescheiben darauf und klappe den Bagel zu. Drücke ihn zusammen.

Heize den Kontaktgrill oder die Pfanne vor und schmilz die Butter.

Lege den Bagel hinein und beschwere ihn. Backe ihn etwa 4 Minuten, bis der Käse zerläuft.

