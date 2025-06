Dieses Grilled-Cheese-Sandwich ist ein absolutes Wohlfühlgericht

Ich weiß nicht, wie es dir geht, aber Sandwiches machen mich einfach glücklich. Ganz besonders, wenn sie knusprig angebraten sind. Jedes Brot mit einem schmackhaften Belag wird einfach nochmal um einiges besser, wenn es außen kross und innen mit geschmolzenem Käse gefüllt ist. Und dieses Grilled-Cheese-Sandwich mit Bacon und Avocado bringt dir genau das auf den Teller.

Grilled-Cheese-Sandwich mit Bacon und Avocado: ein Wohlfühlgericht zu jeder Zeit

In dieses Grilled-Cheese-Sandwich mit Bacon und Avocado wirst du dich garantiert ab dem ersten Bissen verlieben. Ob zum Frühstück für einen herzhaften Start in den Tag, als schneller Snack oder flott zubereitetes Abendessen: es eignet sich immer gut und macht garantiert glücklich und satt.

Das Sandwich hast du in kurzer Zeit vorbereitet und dann ganz schnell im Kontaktgrill vollendet. Wenn du es erst einmal probiert hast, wird dieses Küchengerät garantiert wieder häufiger in Benutzung sein. Im Gegensatz zum klassischen Sandwichmaker hast du beim Kontaktgrill den Vorteil, dass du eigentlich zu jedem Brot greifen kannst, das dir am besten schmeckt. Eine Größenbeschränkung gibt es fast nicht.

Solltest du keinen Kontaktgrill haben, kannst du die Sandwiches natürlich auch in der Pfanne zubereiten. Allerdings wird hier schnell klar, welchen Vorteil ein Kontaktgrill gegenüber einer Pfanne hat. Denn Sandwiches sind neben Paninis, Fleisch, Fisch und Gemüse nicht ohne Grund ein gerngesehenes Gericht für diese Küchengeräte.

Bei ihnen musst du nicht darauf achten, die Sandwiches vorsichtig zu wenden, ohne dass alles herausfällt, um sie von beiden Seiten zu braten. Einfach nur Sandwiches vorbereiten, von außen mit Butter bestreichen und für ein paar Minuten ab in den Grill. Die Butter sorgt dafür, dass das Brot schön kross wird, ohne auszutrocknen. Schon hungrig? Dann ab in die Küche und probiere unsere Grilled-Cheese-Sandwiches mit Bacon und Avocado gleich selbst aus!

Gewinne eins von vier Meal-Prep-Paketen! Deine Leckerschmecker-Rezepte einfach vorkochen, abfüllen und unterwegs genießen. Hier geht´s zum Gewinnspiel!

Bei Leckerschmecker findest du noch mehr Rezepte, um deinen Kontaktgrill mal wieder öfter zu benutzen. Solange er noch Saison hat, musst du diese würzigen Spargel-Sandwiches probieren. Wenn du nicht genug von Grilled-Cheese-Sandwiches bekommst, dann ist unser Grilled Cheese Bagel das Richtige für dich. Hummus-Avocado-Wraps sind eine weitere köstliche Wahl, die du ebenfalls in deinem Kontaktgrill zubereiten kannst.

Grilled-Cheese-Sandwich mit Bacon und Avocado Dominique keine Bewertungen Rezept drucken Rezept pinnen Vorbereitungszeit 20 Minuten Min. Zubereitungszeit 6 Minuten Min. Gesamtzeit 26 Minuten Min. Portionen 2 Kochutensilien (z.B. online hier 🛒 verfügbar) 1 Kontaktgrill Zutaten 1x 2x 3x 1 rote Zwiebel

1 Handvoll Cherrytomaten

1 Handvoll Rucola

6 Scheiben Bacon

etwas neutrales Öl zum Anbraten

1 Avocado

1 TL Limettensaft

4 Scheiben Weißbrot z.B. Sandwichtoast

etwas Butter zum Bestreichen

4 Scheiben Käse nach Geschmack, z.B. Cheddar oder Gouda

Salz und Pfeffer nach Geschmack Zubereitung Schäle die Zwiebel und schneide sie in Ringe. Wasche die Tomaten und schneide sie in Scheiben.

Wasche den Rucola und schleuder ihn trocken.

Brate zunächst den Bacon in einer Pfanne ohne Öl knusprig. Gib ihn zum Abtropfen auf ein Stück Küchenpapier.

Erhitze in derselben Pfanne etwas Öl und brate die Zwiebelringe darin glasig an.

Halbiere die Avocado, entferne den Kern und löffle das Fruchtfleisch heraus. Beträufle es mit etwas Limettensaft und würze es mit Salz und Pfeffer.

Bestreiche zwei Brotscheiben mit Butter. Belege die Seite ohne Butter mit Käse, Avocado, Zwiebeln, Tomaten, Bacon, Rucola und einer weiteren Scheibe Käse.

Lege eine weitere Brotscheibe darauf und bestreiche auch diese Außenseite mit Butter. Grille die Sandwiches im vorgeheizten Kontaktgrill bei etwa 200 °C für 4-6 Minuten, bis das Brot goldbraun-knusprig und der Käse geschmolzen ist.

Die mit einem Einkaufswagen 🛒 gekennzeichneten Links sind sogenannte Affiliate-Links. Die verlinkten Angebote stammen nicht vom Verlag. Wenn du auf so einen Affiliate-Link klickst und über diesen Link einkaufst, erhält die FUNKE Digital GmbH eine Provision von dem betreffenden Online-Shop. Für dich als Nutzer*in verändert sich der Preis nicht, es entstehen für dich keine zusätzlichen Kosten. Die Einnahmen tragen dazu bei, dir hochwertigen, unterhaltenden Journalismus kostenfrei anbieten zu können.