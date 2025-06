Dieses Spargel-Sandwich wirst du lieben

Frühlingszeit heißt Spargelzeit! Auch in der Leckerschmecker-Redaktion sind wir im absoluten Spargelfieber und tauschen uns immer wieder über neue, herrliche Rezepte für das beliebte Stangengemüse aus. Solange wir noch in der Saison sind, musst du unbedingt unsere Spargel-Sandwiches vom Kontaktgrill probieren. So viel sei gesagt: Diese einfach gemachten Snacks glänzen nicht nur durch die würzigen, grünen Stangen.

Spargel-Sandwiches vom Kontaktgrill: schnell und einfach gezaubert

Wusstest du, dass grüner und weißer Spargel eigentlich von derselben Pflanze kommen? Der Unterschied der beiden Sorten entsteht durch die Art des Anbaus. Weißer Spargel wächst unterirdisch und wird geerntet, sobald er die Oberfläche durchbricht.

Grüner Spargel hingegen wächst vollständig überirdisch und entwickelt dadurch seine charakteristische Farbe. Durch das Sonnenlicht bildet er Chlorophyll und wird insgesamt etwas intensiver, nussiger und herzhafter. Ein weiterer Unterschied zu seinem weißen Verwandten liegt darin, dass er meist nicht oder nur ganz wenig geschält werden muss. Eine perfekte Zutat also für schnelle Gerichte, wie diese Spargel-Sandwiches vom Kontaktgrill.

Es gibt Küchengeräte, die richtige Gamechanger sind und da zählt der Kontaktgrill ohne Frage zu. Durch das gleichzeitige Erhitzen der Ober- und Unterseite sparst du nicht nur Zeit, sondern kannst dir auch sicher sein, dass die Hitze gleichmäßig verteilt wird.

Die Brotscheiben erhalten dadurch eine perfekte, knusprige Oberfläche, ohne auszutrocknen. Auch der Spargel wird dadurch besonders schnell gegart, bevor er am Ende in die Sandwiches wandert und dann nochmal als Gesamtpaket erhitzt wird. Ein Kontaktgrill ist dank seiner Vielseitigkeit ein lohnendes Upgrade zum Sandwichmaker. Zauber dir diese schnell gemachten Frühlings-Sandwiches und genieße sie zu jeder Gelegenheit: Ob als Frühstück, einfaches Abendessen oder zwischendurch als Snack, wenn der kleine Hunger kommt.

