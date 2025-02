Für Käsefans: Grilled-Cheese-Sandwich mit karamellisierten Zwiebeln

Ich liebe Grilled-Cheese-Sandwiches! Die amerikanische Leckerei habe ich als schnelles Mittag- oder Abendessen in den USA kennen- und lieben gelernt. Man kann die Käsesandwiches, die in der Pfanne oder im Kontaktgrill zubereitet werden, nach Lust und Laune belegen. Der Klassiker ist simpel und wird einfach nur mit Käse gemacht. Ich habe mich heute aber für eine etwas ausgefallenere Variante entschieden: Hast du Lust auf ein Grilled-Cheese-Sandwich mit Balsamico-Zwiebeln?

Grilled-Cheese-Sandwich mit Balsamico-Zwiebeln: knusprig und käsig

Käsesandwiches wie das Grilled-Cheese-Sandwich mit Balsamico-Zwiebeln sind einfach echtes Wohlfühlessen. Bei diesem Snack treffen knusprige Brotscheiben auf geschmolzenen Käse. Dazwischen verbergen sich süße, karamellisierte Zwiebeln, die mit Balsamicoessig verfeinert wurden. Und das Beste: Die Zubereitung ist wirklich einfach. Das kriegen sogar Kochanfänger hin.

Widme dich zuerst den Zwiebeln, denn sie benötigen am meisten Zeit. Ziehe die Schale ab und schneide die Zwiebeln in Ringe. Am besten halbierst du sie zuvor noch einmal, damit die Ringe nicht zu groß sind. Anschließend brätst du sie in Butter an, bis sie glasig werden. Dann würzt du sie mit Salz und Pfeffer. Nach etwa zehn Minuten gibst du braunen Zucker dazu und lässt die Zwiebeln darin karamellisieren. Erst dann werden sie mit Balsamico abgelöscht und braten noch etwa eine Viertelstunde weiter.

Nun bleibt Zeit für das Brot. Besonders lecker schmecken die Grilled-Cheese-Sandwiches mit Balsamico-Zwiebeln mit Sauerteigbrot. Du kannst sie aber auch mit einer anderen Sorte, etwa Toastbrot, zubereiten. Bestreiche die Scheiben einseitig mit Butter und belege die Hälfte davon mit Käse. Sind die Zwiebeln fertig, dürfen sie auf dem Käse Platz nehmen und dann kommt eine zweite Brotscheibe obendrauf. Nun müssen die Sandwiches nur noch in einer Pfanne oder im Kontaktgrill geröstet werden, sodass der Käse schön zerläuft. Probiere mal – schmeckt super, oder?

Mach dein Sauerteigbrot selbst! In unserem Leckerlernen erklären wir dir Schritt für Schritt, wie du den Starterteig und den Sauerteig ganz leicht zu Hause ansetzen und verbacken kannst.

Ganz egal, ob du das Grilled-Cheese-Sandwich mit Balsamico-Zwiebeln am Morgen, Mittag oder Abend essen möchtest: Es ist immer eine gute Idee. Genau wie dieser gegrillte Käse-Schinken-Toast mit Tomaten, dieses gegrillte Rotkohl-Käse-Sandwich oder ein klassischer Croque Monsieur.