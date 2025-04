Dieses Grilled Cheese Sandwich mit eingelegten Gurken musst du probieren!

Knuspriges Brot, warmer, geschmolzener Käse und dazwischen aromatische Gewürzgurken: Da läuft einem schon allein bei dem Gedanken daran das Wasser im Mund zusammen, oder? Aus diesen Zutaten wird daraus im Handumdrehen ein Grilled Cheese Sandwich mit eingelegten Gurken. Mmh!

Nur 5 Zutaten: Mache ein Grilled Cheese Sandwich mit eingelegten Gurken

Grilled Cheese Sandwiches sind mein Laster. Ich bin einfach verrückt nach ihnen und probiere deshalb auch immer mal wieder gern neue Varianten aus. Der Klassiker des Sandwiches hat seinen Ursprung in den USA und ist mit Zutaten wie Brot, Käse und etwas Butter recht puristisch gehalten. Aber auch die Variationen sind immer einen Versuch wert, so wie dieses Grilled Cheese mit eingelegten Gurken. Die Kombination aus geschmolzenem Käse und sauren Gurken passt einfach wunderbar. Überzeug dich am besten selbst davon.

Für unsere Variante des Grilled Cheese Sandwiches verwenden wir ein rustikales Sauerteigbrot. Das passt geschmacklich am besten zum würzigen Käse und den leicht säuerlichen Gurken. Für etwas mehr geschmackliche Tiefe bestreichen wir eine Seite der Brote dünn mit Dijon-Senf. Darauf verteilen wir geriebenen Käse und legen in Scheiben geschnittene eingelegte Gurken darüber. Welche Gurken du verwenden möchtest, bleibt dir überlassen. Es schmecken sowohl Dill-Gurken als auch in Essig eingelegte Sandwich-Gurken. Magst du es feurig, dann nimm einfach Chili-Gewürzgurken.

Streue noch etwas frisch gemahlenen schwarzen Pfeffer über die Gurken und verteile je nach Geschmack gehackten Dill darauf. Dann kannst du die zweite Brotscheibe mit der mit Senf bestrichenen Seite nach unten darüberlegen. Bestreiche die Außenseiten der Sandwiches mit Butter und dann geht es ab in eine heiße Bratpfanne 🛒. Brate die Sandwiches von jeder Seite einige Minuten lang an. Wenn sie von außen knusprig sind und der Käse geschmolzen ist, sind die Grilled Cheese Sandwiches fertig. Jetzt nur noch herausnehmen, in der Mitte durchschneiden und schmecken lassen.

Appetit bekommen? Bei Leckerschmecker findest du noch mehr Varianten, wie man das Grilled Cheese Sandwich zubereiten kann. Im Frühling solltest du ein Grilled Cheese Sandwich mit Bärlauch nicht verpassen. Perfekt für ein schnelles Abendessen ist ein Grilled Cheese Sandwich mit Feta und magst du es etwas exotischer, probiere ein Grilled Cheese Sandwich mit Kimchi.

Grilled Cheese Sandwich mit eingelegten Gurken Judith keine Bewertungen Rezept drucken Rezept pinnen Vorbereitungszeit 15 Minuten Min. Gesamtzeit 15 Minuten Min. Portionen 2 Zutaten 1x 2x 3x 4 Scheiben Sauerteigbrot oder Toast

2 EL Butter

1 TL Dijon-Senf

150 g geriebener Cheddar

8 Scheiben eingelegte Gurken

1 Prise frisch gemahlener Pfeffer

frischer Dill optional Zubereitung Bestreiche die Brote von je einer Seite mit Butter und streiche dünn Dijon-Senf auf die ungebutterte Seite.

Verteile auf zwei mit Senf bestrichenen Brotscheiben den geriebenen Käse. Schneide die Gewürzgurken in Scheiben und lege diese gleichmäßig über den Käse. Würze mit frisch gemahlenem Pfeffer, streue nach Geschmack etwas frischen Dill darauf und lege die restlichen Scheiben mit der gebutterten Seite nach oben darüber.

Erhitze eine Pfanne und brate die Sandwiches von jeder Seite ca. 3-4 Minuten goldbraun an, bis der Käse geschmolzen ist und das Brot knusprig ist. Nimm es anschließend aus der Pfanne und schneide es in der Mitte durch. Lass das Sandwich etwas abkühlen und genieße es noch warm.

