Eingelegte Sandwich-Gurken machen jedes Sandwich zum Star

Ach ja, die gute Stulle. Wir alle haben sie schon mal gegessen, mit mehr oder weniger Freude dabei. Zwei Scheiben Brot mit Butter und dazwischen Käse oder Schinken. Kann schmecken, kann aber auch eine trockene Enttäuschung werden. Das jedoch ist jetzt Vergangenheit. Diese eingelegten Sandwich-Gurken werden dazu führen, dass du ab sofort das einfachste Sandwich mit neuen Augen betrachtest!

Süßsauer und knackig – diese eingelegten Sandwich-Gurken sind ein echtes Highlight

Ich dachte mein halbes Leben lang, dass ich Käsebrot einfach nicht wirklich mag. Trotz sämtlicher Käsesorten, die im Laufe der Jahre auf meinen Broten landeten, lief es immer auf dasselbe hinaus: Brot, Butter, Käse. Je nach Transportbehälter mit einem leichten Geschmack von Plastik oder Metall, trocken oder leicht angeweicht von dem Apfel, der daneben lag. In der Schule tauschte ich mein Pausenbrot manchmal mit Bekannten, die Schokocroissants dabei hatten. Hätte ich damals schon diese eingelegten Sandwich-Gurken gekannt, wäre das alles ganz anders gewesen.

Sandwich-Gurken entdeckte ich erst, als ich für meinen eigenen Einkauf verantwortlich war. Süßsaure Gurkenscheiben in einem giftgrünen Sud, die sowohl optisch als auch geschmacklich irgendwie aufregend waren. Ich liebte sie. Bis ich dann irgendwann ein Rezept für selbst eingelegte Sandwich-Gurken fand. Seitdem habe ich immer ein Glas von ihnen in Kühlschrank. Käsebrote sind mein neues Lieblingsfrühstück geworden, so gut sind die frisch-würzigen Gurkenscheiben. Und gesünder als die, mit Farbstoffen versehenen, aus dem Supermarkt sind sie allemal. Also nimm dir 20 Minuten und bereite diese Sandwich-Gurken zu, du wirst es nicht bereuen!

Oftmals gibt es spezielle Einlegegurken zu kaufen. Solltest du diese nicht finden, kannst du ebenso gut einfach kleine Gurken verwenden. Wenn du eingelegte Sandwich-Gurken zu Hause machst, achte darauf, dass die Gurken fest und knackig sind und keine faulen Stellen aufweisen. Hygiene ist beim Einkochen das Wichtigste. Sterilisiere deine Gläser sorgfältig, bevor du sie befüllst. Wenn du das beachtest, wirst du mit knackigen, frischen, süßsauren Sandwich-Gurken belohnt, die wirklich jede Stulle zu einem Highlight machen.

