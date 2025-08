Wie wäre es mit einem Grilled Cheese Sandwich mit Zucchini und Ziegenkäse zum Frühstück?

Wenn es um das Frühstück geht, dann scheiden sich die Geister. So gibt es diejenigen, die am Morgen eher zu Team süß gehören und Marmeladen, Porridges und Co. bevorzugen. Dann sind da noch die, die zum Tagesstart bereits Deftiges verdrücken können. Nicht zu vergessen: die Puristen, denen lediglich eine Tasse Kaffee ausreicht. Aber um diese Gruppe geht es hier nicht. Im Mittelpunkt stehen alle, die es herzhaft mögen und die überraschen wir heute mit einem knusprigen Grilled Cheese Sandwich mit Zucchini und Ziegenkäse.

Schmeckt nicht nur Käse-Liebhabern: unser Grilled Cheese Sandwich mit Zucchini und Ziegenkäse

Das Grilled Cheese Sandwich ist mittlerweile einer der Klassiker der amerikanischen Küche und auch bei uns wird es immer beliebter. Um das perfekte Sandwich zuzubereiten braucht es gar nicht viel: keine außergewöhnlichen Zutaten, kein Profi-Küchen-Equipment und auch keine besonderen Kochfähigkeiten. Es gelingt immer und macht sich gut als deftiges Frühstück, kleine Zwischenmahlzeit oder schnelles Abendessen.

Das klassische Grilled Cheese besteht aus zwei Scheiben Weißbrot, Butter und Cheddar. Aber warum dem Ganzen nicht eine besondere Note verpassen? Varianten des Sandwich-Klassikers gibt es inzwischen ja einige. Und deshalb schnappen wir uns dieses Mal einfach eine Zucchini, kombinieren sie mit Ziegenkäse, da beide Zutaten verdammt gut miteinander matchen, und packen sie auf unser Sandwich. Lecker!

Der Rest bleibt wie gewohnt. Die Basis des Sandwiches bildet ein gutes Brot. Traditionell wird ein Weiß- oder Toastbrot verwendet. Das Ganze schmeckt aber auch mit einem rustikalen Sauerteigbrot richtig gut.

Dann brauchst du noch Butter sowie Salz und Pfeffer. Streiche die Brotscheiben von nur einer Seite mit der Butter und belege zwei der Scheiben mit in Scheiben geschnittenem Ziegenkäse (von der Rolle) dünn gehobelten und gewürzten Zucchinistreifen. Dann legst du die zweite Scheibe Brot mit der gebutterten Seite nach oben darauf und brätst sie in der Pfanne von beiden Seiten goldbraun-knusprig an. Der Käse sollte dabei gut zerlaufen.

Du findest, es gibt nichts besseres als geschmolzenen Käse? Dann lass dir ein Grilled Cheese mit Blaubeeren, Bacon und Brie nicht entgehen. Oder wie wäre es mit einem Grilled Cheese mit Kimchi? Auch ein Grilled Cheese mit Lachs und Avocado ist ein leckerer Genuss.

Grilled Cheese mit Zucchini und Ziegenkäse Judith keine Bewertungen Rezept drucken Rezept pinnen Vorbereitungszeit 20 Minuten Min. Gesamtzeit 20 Minuten Min. Portionen 2 Zutaten 1x 2x 3x 1 leine Zucchini

Salz und Pfeffer nach Geschmack

4 Scheiben Sauerteigbrot oder Toast

1 EL Butter

100 g Ziegenkäserolle Zubereitung Wasche die Zucchini und schneide sie mit einem Gemüsehobel 🛒 oder Sparschäler in dünne, lange Streifen. Würze sie leicht mit Salz und Pfeffer.

Bestreiche die Brotscheiben jeweils auf einer Seite mit Butter.

Schneide die Ziegenkäserolle in Scheiben und belege damit zwei Brotscheiben auf der ungebutterten Seiten. Verteile darüber die Zucchinistreifen.

Lege die zweite Brotscheibe mit der gebutterten Seite nach außen darauf und drücke das Sandwich leicht an.

Erhitze eine Pfanne bei mittlerer Hitze und brate das Sandwich von beiden Seiten 3 – 4 Minuten goldbraun, bis der Käse geschmolzen ist und das Brot knusprig ist.

Schneide das fertige Sandwich in der Mitte durch und serviere es heiß.

