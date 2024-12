Die ideale Beilage für dein Weihnachtsmenü: grüne Bohnen mit Knoblauch

Weihnachten rückt näher, und du weißt schon, welchen Braten du zubereiten wirst. Sehr gut! Was nun fehlt, ist die richtige Beilage. Diese sollte nicht im Schatten des Fleisches stehen, sondern für sich selbst sprechen können. Grüne Bohnen mit Knoblauch sind dazu durchaus in der Lage! Hier ist das Rezept.

Grüne Bohnen mit Knoblauch: So wird die Beilage zum Star

Ich liebe grüne Bohnen und freue mich immer, wenn ich sie beim Einkaufen finde. Leider haben sie aufgrund eines unglücklichen Beinamens bei manchen Menschen einen nicht sonderlich guten Ruf. Dass sich der Name „Brechbohne“ darauf bezieht, dass das grüne Gemüse einfach durchzubrechen ist, kommt vielen nicht als erstes in den Sinn. Verbleiben wir also lieber bei dem schöneren und passenden Namen „grüne Bohne“.

Der Geschmack von grünen Bohnen ist mild, frisch und leicht nussig. Dadurch sind sie vielseitig einsetzbar und machen sich als Belage besonders gut. Lange wurden die Stangen einfach bis zur Unkenntlichkeit gekocht und niemand mochte das Ergebnis so wirklich essen. Doch glücklicherweise spielt Gemüse eine immer größere Rolle und wir haben gelernt, dass durch die richtige Zubereitung selbst die grünste Bohne lecker schmeckt. Grüne Bohnen mit Knoblauch sind eine einfache Beilage, die dennoch hervorragend schmeckt.

Wie gut grüne Bohnen mit Knoblauch schmecken, habe ich zum ersten Mal erfahren, als wir meiner Oma ein Kochbuch des britischen Kochs Jamie Oliver schenkten. Dieses Kochbuch sorgte damals dafür, dass sich meine Familie immer häufiger zum Kochen verabredete und eine große Leidenschaft dafür entwickelte. Eines der Rezepte darin waren die „weltbesten grünen Bohnen“. Dieses Rezept ist daran angelehnt, jedoch mit einigen – wie ich finde – wichtigen Anpassungen. Meiner Meinung nach sind diese grünen Bohnen mit Knoblauch wirklich die weltbeste Beilage. Koch sie doch direkt mal nach!

