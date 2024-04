Grüner Spargel im Filoteig

Du suchst noch nach einem Snack für den Abend und hast keine Idee, was? Wie wäre es mal mit grünem Spargel im Filoteig? Richtig gelesen. Das Frühlingsgemüse schmeckt nicht nur mit einer Sauce hollandaise zum Mittag- oder Abendessen. Auch einen knusprigen Snack kann man aus den Stangen zaubern. Und der ist in nur 15 Minuten zubereitet. Wir zeigen dir, wie es geht.

Knuspriger Spargel-Snack in 15 Minuten

Egal, ob grüner oder weißer Spargel, das beliebte Frühlingsgemüse punktet mit Geschmack und Vielseitigkeit. So lässt sich Spargel samt Filoteig, Ziegenkäse und Serranoschinken in einen knusprigen Snack verwandeln, der sich am Abend vor dem Fernseher ebenso gut wegnaschen lässt, wie als kleine Vorspeise zum Essen. Und sich auch als köstlicher Beitrag für ein Grillbuffet eignet.

Für die Spargelröllchen im Filoteig schälst du den grünen Spargel und blanchierst ihn für etwa drei Minuten in Salzwasser. Danach schreckst du ihn mit kaltem Wasser sofort ab. Das verhindert, dass der Spargel nachgaren kann und bissfest bleibt. Anschließend teilst du die Filoteigscheiben einmal in der Mitte, schmilzt Butter und bestreichst den Teig damit. Nun kommen eine Scheibe Schinken, Ziegenfrischkäse und je eine Stange Spargel auf den Filo, den du dann zusammenrollst. Bevor du den Spargel im Filoteig in den Ofen schiebst, streichst du die Rollen noch einmal mit Butter ein. So werden sie beim Backen goldbraun und besonders knusprig.

Wenn du magst, dann kannst du über die Teigstangen noch ein paar grobe Meersalzflocken oder Sesam streuen. Für eine vegetarische Variante lässt du den Schinken einfach weg und nimmst stattdessen etwas mehr Käse. Auch mit dünn geschnittenem Feta als Füllung statt Ziegenfrischkäse sind die Spargelstangen im Filoteig ein Genuss.

Ob als Snack in knusprigem Filoteig, als Auflauf oder mit Kartoffeln, Schinken und Soße serviert, Spargel schmeckt immer und hat jetzt im Frühling Hochsaison. Für noch mehr Abwechslung in der Spargelküche sorgen unsere Rezepte mit dem Frühlingsgemüse. Probiere doch mal eine Spargel-Tomaten-Tarte. Wunderbar schmeckt das Gemüse auch mit Nudeln, wie in dieser Spargel-Lachs-Pasta. Und für alle, die nicht genug bekommen können, wie wäre es mit einem Spargel-Toast mit Rührei zum Frühstück?