Spargelrezept mit Pfiff: grüner Spargel mit Walnuss-Vinaigrette

Du liebst Spargel genauso sehr wie wir? Dann probiere doch mal unser Rezept für Spargel mit Walnuss-Vinaigrette aus! Damit zauberst du im Handumdrehen ein Gericht, das sowohl als Vorspeise als auch als leichte Hauptmahlzeit überzeugt. Die nussige Note der Vinaigrette ergänzt den feinen Geschmack des Spargels perfekt.

Spargel mit Walnuss-Vinaigrette: schnell nachgekocht

Spargel gilt seit Jahrhunderten als eines der edelsten Gemüse Europas. Bei uns wird er von April bis Juni regelrecht zelebriert. Ob das „weiße Gold“, der Bleichspargel, oder der grüne Spargel mit seinem kräftigeren Aroma – sie sind feste Bestandteile der Frühlingsküche.

Während Spargel typischerweise mit zerlassener Butter oder Hollandaise serviert wird, bringt die Walnuss-Vinaigrette eine moderne, leichtere Note ins Spiel. Für den Spargel mit Walnuss-Vinaigrette verwenden wir grünen Spargel. Er hat einen etwas würzigeren, kräftigeren Geschmack als weißer Spargel. Außerdem müssen wir ihn nicht schälen. Verfeinert wird das Gericht durch getrocknete Tomaten.

Wir schneiden die holzigen Enden des Spargels ab und kochen ihn fünf Minuten in Salzwasser bissfest. Währenddessen schneiden wir die getrockneten Tomaten in Stücke und kochen sie eine Minute mit. Dann holen wir Spargel und Tomaten aus dem Topf, schrecken sie ab und lassen sie gut abtropfen. Für die Vinaigrette verrühren wir hellen Balsamico-Essig, Wasser sowie Salz und Pfeffer miteinander und schlagen Walnussöl mit einem Schneebesen unter. Danach heben wir noch die Tomaten und gehacktes Basilikum unter. Zum Schuss richten wir den Spargel mit der Walnuss-Vinaigrette und gehackten Walnüssen auf Tellern an.

Dazu passt Vollkornbaguette oder Salzkartoffeln. Aber auch als eigenständige, leichte Mahlzeit überzeugt das Spargelgericht. Serviere nach Belieben noch einige Scheiben Rauchfleisch und ein Glas Weißwein dazu. Lass es dir schmecken!

Eine außergewöhnlich leckere Kombination ist Spargel mit Erdbeersoße. Alternativ kannst du das Rezept für überbackenen Spargel mit Gemüse-Bolognese ausprobieren. Ein geschmackliches Highlight ist auch die Sauce Gribiche. Sie passt wunderbar zu grünem Spargel.

Grüner Spargel mit Walnuss-Vinaigrette Anke keine Bewertungen Rezept drucken Rezept pinnen Zubereitungszeit 15 Minuten Min. Ziehzeit 30 Minuten Min. Gesamtzeit 45 Minuten Min. Portionen 4 Zutaten 1x 2x 3x 30 g getrocknete Tomaten ohne Öl

1,5 kg grüner Spargel

Salz

6 EL Balsamico-Essig hell

4 EL Wasser

Pfeffer

6 EL Walnussöl

5 Stiele Basilikum

30 g Walnusskerne Zubereitung Schneide die getrockneten Tomaten in Stücke.

Wasche den Spargel, schneide holzige Enden ab und koche ihn 5-6 Minuten in reichlich Salzwasser bissfest. Koche die Tomatenstücke 1 Minute mit.

Hole Spargel und Tomaten heraus, schrecke sie ab und lasse sie gut abtropfen.

Verrühre Essig, Wasser, Salz und Pfeffer miteinander. Schlage das Öl mit einem Schneebesen 🛒 unter.

Schneide das Basilikum klein und hebe es zusammen mit den Tomaten unter die Vinaigrette.

Richte den Spargel mit der Walnuss-Vinaigrette auf Tellern an und lass ihn 30 Minuten ziehen.

Hacke die Walnüsse grob und streue sie vor dem Servieren darüber.

