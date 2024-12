Gesundes und schnelles Mittagessen: Grünkohl-Couscous-Salat

Ist dein Terminkalender in der Adventszeit auch immer so voll? Zwischen Weihnachtsmarktbesuchen, Geschenkekaufen, Weihnachtsfeiern und Menüplanung muss man irgendwann ja auch mal etwas essen. Aber dafür lange in der Küche stehen möchte auch niemand. Wie gut, dass es unkomplizierte und schnelle Rezepte wie unseren Grünkohl-Couscous-Salat gibt. Der schmeckt lecker, ist schnell zubereitet und gibt dir genug Power für den nächsten Termin. Also, los geht’s!

Fertig in nur 25 Minuten: Grünkohl-Couscous-Salat

Wenn es trubelig ist, dann verzichtet man schon mal auf das Mittagessen, mit dem Ergebnis, dass man bei Hunger zu etwas Süßem oder einem belegten Brötchen greift. Das muss nicht sein. Denn Energie liefern diese Snacks nur kurz und man hat nach kurzer Zeit schon wieder Appetit. Es gibt aber genug leckere Rezepte, die so schnell zubereitet sind, dass du gar nicht merkst, dass du Zeit in der Küche verbracht hast. Eins davon: unser herzhafter Grünkohl-Couscous-Salat. Der ist in 25 Minuten fertig und liefert dir Energie und Vitamine. Probier ihn unbedingt aus.

Unser Salat kommt gerade einmal mit vier Zutaten aus: Grünkohl, Couscous, Salz und Granatapfelkernen. Hinzu kommt ein Dressing, für das du ebenfalls nur eine Handvoll Komponenten brauchst.

Starte an besten damit, den Couscous zuzubereiten. Fülle ihn in eine Schüssel und übergieße ihn mit heißem Wasser. Dann deckst du die Schale ab und lässt ihn rund zehn Minuten quellen. In der Zeit kümmerst du dich um den Kohl. Entferne die harten Blattgräten und schneide ihn in feine Stücke. Streue etwas Salz darauf und knete den Kohl mit den Händen ein paar Minuten gut durch. So wird er weich, ohne, dass du ihn kochen musst und die wertvollen Inhaltsstoffe bleiben ebenfalls enthalten. Aus dem Granatapfel löst du die Kerne.

Ist der Couscous gequollen, lockerst du ihn mit einer Gabel auf und vermengst ihn mit den Granatapfelkernen und dem Grünkohl in einer Schüssel. Für das Dressing mixt du Olivenöl mit Zitronensaft, Honig, Kreuzkümmel, Salz und Pfeffer. Dieses gießt du über den Salat, mischt alles gut durch und bist jetzt eigentlich schon fertig.

Für etwas Crunch kannst du aber noch gehackte Haselnüsse über den Salat streuen. Tipp: Wenn du sie in einer beschichteten Pfanne 🛒 ohne Öl kurz anröstest, bis sie anfangen zu duften, schmecken die Nüsse sogar noch besser.

Schneller kannst du dir kein gesundes Mittagessen gönnen. Das beste: Dieses Gericht mit dem Winterkohl schmeckt auch denjenigen, die mit Grünkohl sonst nicht so viel anfangen können.

Es ist Grünkohlsaison und das genießen wir auch mit dieser cremigen Kartoffelsuppe mit Grünkohl, einem Nudelauflauf mit Grünkohl oder Grünkohlsalat mit Feta.

Grünkohl-Couscous-Salat Judith keine Bewertungen Rezept drucken Rezept pinnen Vorbereitungszeit 20 Minuten Min. Ziehzeit 10 Minuten Min. Gesamtzeit 30 Minuten Min. Portionen 4 Zutaten 1x 2x 3x 100 g Couscous

150 g frischer Grünkohl

Salz

1 Granatapfel

3 EL Olivenöl

2 EL Zitronensaft

1 TL Honig

1/2 TL gemahlener Kreuzkümmel

Pfeffer

50 g Walnüsse optional Zubereitung Fülle den Couscous in eine hitzebeständige Schüssel und übergieße ihn mit 150 ml heißem Wasser. Decke die Schüssel ab und lasse ihn 5–10 Minuten quellen. Lockere ihn danach mit einer Gabel auf.

Wasche den Grünkohl und entferne die harten Stiele. Hacke die Blätter in feine Stücke und massiere sie mit einer Prise Salz für 1–2 Minuten. Dadurch wird der damit Kohl weicher.

Halbiere den Granatapfel und löse die Kerne vorsichtig heraus. Entferne dabei auch die weißen Häutchen zwischen den Kernen.

Vermische dann Olivenöl, Zitronensaft, Honig, Kreuzkümmel, Salz und Pfeffer in einer kleinen Schüssel zu einem Dressing.

Vermenge dann Couscous, Grünkohl und Granatapfelkerne in einer Schüssel und gieße das Dressing darüber. Mische alles gründlich durch und lass den Salat dann für 10 Minuten ziehen.

Streue anschließend nach Geschmack noch gehackte Walnusskerne über den Salat und lass ihn dir schmecken. Notizen Tipp: Für eine vegane Variante kannst du den Honig durch Ahornsirup ersetzen.

Die mit einem Einkaufswagen 🛒 gekennzeichneten Links sind sogenannte Affiliate-Links. Die verlinkten Angebote stammen nicht vom Verlag. Wenn du auf so einen Affiliate-Link klickst und über diesen Link einkaufst, erhält die FUNKE Digital GmbH eine Provision von dem betreffenden Online-Shop. Für dich als Nutzer*in verändert sich der Preis nicht, es entstehen für dich keine zusätzlichen Kosten. Die Einnahmen tragen dazu bei, dir hochwertigen, unterhaltenden Journalismus kostenfrei anbieten zu können.