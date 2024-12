So hast du Grünkohl noch nie gegessen

Mit dem herannahenden Winter hält auch wieder Gemüse wie Kohl Einzug in unsere Küchen. Beliebte Sorten sind Blumenkohl, Rotkohl und auch der Grünkohl. Mit ihm backen wir heute leckere Grünkohl-Pfannkuchen. Die schmecken zum Frühstück genauso gut wie zum Lunch oder als Abendessen.

Rezept für Grünkohl-Pfannkuchen

Ursprünglich galt Grünkohl als Wintergemüse der einfachen Leute, da er selbst bei frostigen Temperaturen gedeiht. Viele verbinden ihn mit traditionellen Gerichten wie Grünkohl mit Pinkel oder deftigen Eintöpfen. Doch in der modernen Küche hat Grünkohl seinen Platz längst erweitert. Er findet sich heute in Smoothies, Salaten – und eben diesen Grünkohl-Pfannkuchen. Der Kohl hat von Oktober bis Februar Saison, steckt voller Vitamine, vor allem Vitamin C und K, sowie Antioxidantien, und hat einen leicht nussigen Geschmack.

Für die Grünkohl-Pfannkuchen benötigst du einen Teig aus Mehl, Eiern, Milch, Backpulver und Ahornsirup. Hinein kommen dann noch frischer Grünkohl sowie Speck. Letzteren kannst du auch weglassen, wenn du eine vegetarische Variante bevorzugst. Außerhalb der Kohlsaison kannst du die Pfannkuchen auch mit tiefgekühltem Kohl zubereiten.

Die farbenfrohen Gebäcke sind leicht genug für ein Mittagessen, aber auch sättigend genug für ein Abendessen. Beim Zubereiten verströmen sie einen angenehmen Duft, der sofort Appetit macht.

Am besten schmecken sie direkt aus der Pfanne🛒, wenn sie noch warm sind, mit einem Klecks Sour Cream oder Kräuterquark.

Wir lieben das Wintergemüse und bereiten gleich noch einen Grünkohl-Kartoffel-Auflauf mit Speck und eine deftige Kartoffelsuppe mit Grünkohl zu. Vitaminreich, aromatisch und lecker ist der koreanische Grünkohlsalat.

Grünkohl-Pfannkuchen Anke 4.60 ( 5 Bewertungen) Rezept drucken Rezept pinnen Zubereitungszeit 45 Minuten Min. Gesamtzeit 45 Minuten Min. Portionen 4 Zutaten 1x 2x 3x 200 g Grünkohl frisch oder TK

150 g Speck optional

150 g Mehl

2 Eier

300 ml Milch

2 EL Ahornsirup alternativ Agavendicksaft

1 TL Backpulver

Salz und Pfeffer

Butter zum Braten

Sour Cream oder Kräuterquark zum Servieren Zubereitung Wasche den Grünkohl, entferne die harten Stiele und hacke die Blätter grob.

Brate den Speck in einer Pfanne knusprig und lass ihn dann auf einem Küchenpapier abtropfen.

Verrühre das Mehl, die Eier, die Milch, den Ahornsirup, das Backpulver, Salz und Pfeffer in einer Schüssel zu einem glatten Teig.

Hebe den Grünkohl und Speck unter.

Erhitze etwas Butter in einer Pfanne und backe den Pfannkuchenteig portionsweise darin aus.

Serviere die Grünkohl-Pfannkuchen mit Ahornsirup oder einem Klecks Sour Cream.

