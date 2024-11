Grünkohl-Kartoffel-Auflauf mit Speck: deftige Hausmannskost für die ganze Familie

Schäle die Kartoffeln und koche sie in leicht gesalzenem Wasser bissfest vor. Lass sie danach etwa abkühlen und schneide sie dann in Scheiben.

Entferne währenddessen die harten Stiele des Grünkohls und wasche ihn. Blanchiere ihn kurz in kochendem Wasser, lass ihn gut abtropfen und hacke ihn grob.

Ziehe die Haut von Zwiebel und Knoblauch ab und hacke beides in feine Würfel.

