Knusprige Grünkohlpuffer aus dem Airfryer: Entdecke das Wintergemüse neu

Ganz gleich, um welches Kohlgericht es sich handelt, ich muss dabei immer an meine Oma und gute, alte Hausmannskost denken – allen voran Grünkohl mit Pinkel. Dabei kann Kohl so vielseitig sein und sich auf unterschiedliche Art in Rezepte integrieren lassen. Ob als Grundlage für Salate, als Beigabe zu Aufläufen oder in Form von Chips als knuspriger Snack. Meiner Meinung nach sollte das Wintergemüse viel mehr Aufmerksamkeit bekommen und öfter auf unserem Speiseplan stehen. Das Superfood steckt voller Vitamine und Nährstoffe, die unser Immunsystem während der kalten Jahreszeit stärken. Außerdem enthält Grünkohl jede Menge Ballaststoffe, die dafür sorgen, dass er uns lange satt hält. Also her mit dem Grünkohl! Wenn du es knusprig magst, wirst du dieses Rezept für Grünkohlpuffer aus der Heißluftfritteuse lieben.

Grünkohlpuffer aus der Heißluftfritteuse: einfach zubereitet, knusprig und lecker

Dieses Rezept besticht durch seine Einfachheit und die kurze Zutatenliste. Du musst lediglich den Grünkohl klein schneiden, blanchieren und gut abtropfen lassen. Anschließend werden die Kartoffeln geraspelt und die überschüssige Flüssigkeit aus den Raspeln gepresst. Dann kommen die Grünkohlstreifen und Kartoffelraspeln zusammen mit einer kleingehackten Zwiebel in eine Schüssel, in der nur noch Eier und Gewürze hinzugefügt werden. Kneten, formen, und danach landen die Puffer auch schon in der Heißluftfritteuse.

Tipp: Falls du bei der Vorbereitung keine Lust hast, alles per Hand zu reiben, kann dich eine Kompakt-Küchenmaschine 🛒 unterstützen.

Das Rezept für die Grünkohlpuffer aus der Heißluftfritteuse eignet sich ideal zum Vorkochen. Du kannst einfach gleich eine größere Menge an Puffern machen und sie portionsweise einfrieren. Wenn es dann mal schnell gehen muss, kannst du sie kurzerhand erneut in der Heißluftfritteuse oder dem Ofen erwärmen.

Grünkohlpuffer aus der Heißluftfritteuse Olivia 5 (1 Bewertung) Rezept drucken Rezept pinnen Vorbereitungszeit 15 Minuten Min. Zubereitungszeit 20 Minuten Min. Gesamtzeit 35 Minuten Min. Portionen 4 Zutaten 1x 2x 3x 400 g Grünkohl

4 mittelgroße Kartoffeln

1 mittelgroße Zwiebel

2 Eier

1 TL Salz

1/2 TL Pfeffer

1/2 TL Muskatnuss

2 EL Olivenöl zum Bestreichen der Puffer Zubereitung Bringe in einem Topf Wasser zum Kochen, während du den Grünkohl wäschst und die dicken Stiele entfernst. Hacke die Blätter in feine Streifen und blanchiere sie ca. 2-3 Minuten in dem heißen Wasser.

Lass die Grünkohlstreifen abtropfen und drücke sie aus, um überschüssige Flüssigkeit zu entfernen.

Schäle die Kartoffeln und raspele sie mit einer Küchenreibe in grobe Stifte. Gib die Kartoffelstifte in ein Küchentuch oder Sieb und drücke den überschüssigen Kartoffelsaft aus.

Schäle die Zwiebel und hacke sie in kleine Würfel.

Gib die Grünkohlstreifen, geraspelten Kartoffeln und Zwiebelwürfel in eine große Schüssel.

Verquirle die Eier und gib sie zu deiner Kohl-Kartoffel-Zwiebel-Mischung. Füge Salz, Pfeffer und Muskatnuss hinzu und vermische alles gut miteinander.

Heize die Heißluftfritteuse auf 180 °C vor.

Forme aus der Masse kleine, flache Puffer und pinsele sie auf beiden Seiten mit etwas Öl ein.

Backe die Grünkohlpuffer ca. 15-20 Minuten in der Heißluftfritteuse, bis sie von beiden Seiten goldbraun sind.

