Gummibärchen selber machen: Naschspaß für Groß und Klein

Gummibärchen zählen nicht nur bei Kindern zu den absoluten Lieblingssüßigkeiten. Es gibt sie in vielen bunten Farben sowie unterschiedlichen Formen und Geschmacksrichtungen. Doch wie wäre es, wenn du Gummibärchen ganz einfach zu Hause selber machen könntest? Alles, was du dafür brauchst, sind vier Zutaten und eine Silikonform deiner Wahl.

Gummibärchen selber machen: So geht’s

Gummibärchen sind süß, fruchtig und bei Erwachsenen genauso beliebt wie bei Kindern. Sie selber zu machen, ist einfacher, als du denkst. Außerdem kannst du so genau bestimmen, was drin ist. Du entscheidest, welche Fruchtsäfte du verwenden möchtest und wie süß sie werden sollen. Gleichzeitig verzichtest du so auf künstliche Farb- und Konservierungsstoffe.

Das macht deine Gummibärchen nicht nur gesünder, sondern auch leckerer. Und was wir uns alle schon einmal gewünscht haben: Du kannst Gummibärchen in einer einzigen Farbe und Geschmacksrichtung herstellen. Denn wie wir alle wissen, sind die roten am besten.

Das Grundrezept, um Gummibärchen selber zu machen, besteht aus Gelatine, Fruchtsaft und Zucker und ist wirklich kinderleicht. Du erwärmst den Fruchtsaft und rührst danach Gelatine und Zucker ein. Anschließend gießt du die Mischung in Silikonformen und lässt sie im Kühlschrank aushärten. Nach ein paar Stunden sind deine selbst gemachten Gummibärchen fertig zum Naschen!

Gummibärchen lassen sich nicht nur einfach selber machen, man kann auch andere Leckereien mit und aus ihnen herstellen. Wie wäre es mal mit einer kunterbunten Torte mit Gummibären oder einem Wackelpudding-Kuchen mit Gummibärchen für den nächsten Kindergeburtstag? Die beiden Rezepte mit Gummibärchen aus dem Video sind nicht nur etwas für die Kleinen.

Mit unserem einfachen Rezept kannst du deine eigenen Gummibärchen zu Hause selber machen. Nicht nur deine Kinder werden von dieser Leckerei begeistert sein!