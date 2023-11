Fülle den Streuselteig in zwei identische Backformen und backe ihn für 30 Minuten bei 175 °C Ober- und Unterhitze.

Schneide mit einem großen Messer die Kuchen vorsichtig in je zwei runde Scheiben und trenne auch die oberste Schicht ab. Die kannst du den Kindern schon mal zum Naschen geben – oder sie selbst aufessen.

Jetzt hast du 4 runde Kuchenscheiben. Rühre die Buttercreme an, nimm davon so viel, wie es für eine dicke Schicht auf dem Kuchen braucht, und färbe sie mit der ersten Lebensmittelfarbe ein – zum Beispiel in Schlumpfblau. Streiche die Farbcreme auf die unterste Kuchenschicht.