Schneller Snack: Gurken-Happen mit Paprika und Frischkäse

Ob als Vorspeise fürs nächste Dinner mit Freunden oder als kleiner Snack auf dem Sofa, während die Lieblingsserie über den Bildschirm flimmert: Unsere Gurken-Happen mit Paprika und Frischkäse machen zu vielen Gelegenheiten eine gute Figur. Aus wenigen Zutaten kannst du blitzschnell eine frische Leckerei zaubern, die noch dazu ganz ohne Fleisch auskommt. Probier’s aus!

Rezept für Gurken-Happen mit Paprika und Frischkäse

Unsere Gurken-Happen mit Paprika und Frischkäse sind nicht nur einen Gaumenschmaus, sondern machen auch optisch einiges her. Wir haben sie bereits als Vorspeise serviert oder beim Brunch aufs Büffet gestellt. Das Schöne an diesem Rezept: Es bedarf nur wenig Aufwand und kann aus wenigen Zutaten gezaubert werden.

Wir verwenden für die Gurken-Happen mit Paprika und Frischkäse kleine Snackgurken, denn sie haben schon die perfekte Größe. Allerdings ist es auch möglich, herkömmliche Salatgurken zu benutzen. Diese müsstest du dann allerdings halbieren oder sogar dritteln.

Starte damit, die Gurken zu waschen und in dünne, lange Streifen zu schneiden. Das gelingt gut mit einem Sparschäler, aber du kannst dafür ebenso ein Küchenmesser verwenden. Die Paprika wird ebenfalls gewaschen, entkernt und in kurze Streifen geschnitten. Als Nächstes musst du nur noch etwas Frischkäse und Hummus verrühren und schon geht’s weiter: Bestreiche die Gurkenscheiben mit dem Aufstrich und lege dann einige Paprikastücke darauf, die du im Anschluss in der Gurkenscheibe aufwickelst.

Tipp: Sollten die Gurken-Happen mit Paprika und Frischkäse nicht ganz stabil sein, fixiere sie mit einem Zahnstocher.

