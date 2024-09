Erfrischender Cocktail gesucht? Dann musst du diesen Gurken-Margarita probieren

Arbeit macht durstig. Also, her mit einem erfrischenden Feierabenddrink wie einer Gurken-Margarita. Der Cocktail punktet mit selbst gemachtem Gurkensaft, Tequila, Zitronensaft, Eis und Triple Sec. Ach ja, und der obligatorische Rand darf natürlich auch nicht fehlen. Wir haben uns für einen aus Chilisalz entschieden, denn der harmoniert perfekt mit der Gurke.

Schnell gemixt: Gurken-Margarita

Unter den Cocktails ist der Margarita ein echter Klassiker und äußerst beliebt dazu. Was den Drink ebenfalls besonders macht: Es gibt ihn in unzähligen Varianten. Du kannst ihn mit so gut wie jedem Obst kombinieren und dir nach Lust und Laune oder dem Anlass entsprechend deinen eigenen Margarita kreieren. Und jetzt, wo der Sommer noch einmal voll aufdreht und uns mit heißen 30 Grad verwöhnt, punktet der Gurken-Margarita einfach durch seine einzigartige Frische.

Für den Drink schälst du eine halbe Gurke, schneidest sie längs auf und entfernst die Kerne. Dann gibst du sie in einen Mixer und pürierst sie gründlich durch. Streiche das Püree danach durch ein feines Sieb und fange den entstandenen Gurkensaft auf. Den füllst du in einen Shaker, gießt Tequila, Triple Sec und Zitronensaft und gibst ein paar Eiswürfel hinzu. Gieße den Cocktail in ein Glas, gib noch ein paar frische Eiswürfel hinzu und dekoriere das Glas mit ein paar Limettenscheiben.

Für den Salzrand reibst du den Rand mit einer Limette ein, streust das Chilisalz auf einen Teller und tunkst den Rand des Glases hinein. Ist dir Chili zu scharf, dann nimm alternativ einfach Meersalz.

