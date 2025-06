Salat mit Holunderblüten? Immer her damit

Der Sommer scheint sich nun endlich eingependelt zu haben. Und wenn es dann so heiß ist, dass man am liebsten auf das Kochen verzichtet, aber trotzdem etwas Frisches auf dem Teller haben möchte, kommt ein Salat wie dieser gerade recht. Leicht, knackig, mit einem Hauch Süße und einer floralen Note, die ganz klar nach Sommer riecht. Der Gurken-Pfirsich-Salat mit Holunderblüten ist genau das: unkompliziert, überraschend und perfekt, um ihn einfach schnell mal so zu machen – oder Gästen aufzutischen, die kurz vorbeikommen und dann doch bis zum Sonnenuntergang bleiben.

Gurken-Pfirsich-Salat mit Holunderblüten: knackig, süß und aromatisch

Gurke und Obst sind eine überraschende Kombi, wenn man diese zum ersten Mal probiert. Dabei passt erfrischende Gurke hervorragend zu fruchtigen Aromen. Besonders Pfirsiche sind eine spannende Wahl. Wenn sie richtig schön reif sind, bringen sie nämlich eine saftige Süße mit, die perfekt mit der Frische der Gurke harmoniert. Die Kombination schmeckt nicht nur gut, sondern sieht auf dem Teller auch aus, als hätte der Sommer höchstpersönlich angerichtet.

Die Zubereitung ist ebenso einfach wie genial. Schneide zunächst eine Salatgurke in dünne Scheiben, schäle – wenn du magst – die Pfirsiche und schneide sie in Spalten. An sich gilt bei den Früchten je reifer, desto besser, jedoch solltest du darauf achten, dass sie noch nicht zu weich sind, sonst wird der Salat matschig. Dann kommt die besondere Note: Holunderblüten. Frisch gesammelt geben sie dem Ganzen eine leicht süßliche, blumige Tiefe. Achte darauf, dass sie frisch gesammelt sind.

Das Dressing hält sich dezent zurück, um das Aroma der Holunderblüten nicht zu überdecken. Es besteht aus Zitronensaft, etwas weißem Balsamico, Olivenöl und einem Hauch Holunderblütensirup. Dazu etwas Salz, frisch gemahlener Pfeffer und wenn du magst, ein paar Chiliflocken. Alles vorsichtig unterheben, damit die Früchte nicht zerdrückt werden, und wenn möglich zehn Minuten durchziehen lassen.

Der Gurken-Pfirsich-Salat mit Holunderblüten passt perfekt zu gegrilltem Fisch, gebackenem Ziegenkäse oder einfach so, mit einem frischen Stück Brot. Du kannst ihn am Abend vorher vorbereiten, am besten schmeckt er jedoch frisch.

Gurken-Pfirsich-Salat mit Holunderblüten Nele keine Bewertungen Rezept drucken Rezept pinnen Zubereitungszeit 10 Minuten Min. Gesamtzeit 10 Minuten Min. Portionen 3 Zutaten 1x 2x 3x 1 Salatgurke

2 Pfirsiche

2-3 frische Holunderblütendolden

2 EL Zitronensaft

1 EL weißer Balsamico

2 EL Olivenöl

1 TL Holunderblütensirup gibt es z.B. hier 🛒

Salz und Pfeffer nach Geschmack

Chiliflocken Zubereitung Schneide die Gurke in feine Scheiben. Schäle die Pfirsiche, wenn du magst, und schneide sie in Spalten. Zupfe die Holunderblüten vorsichtig von den dicken Stängeln.

Verrühre Zitronensaft, Balsamico, Olivenöl, Holunderblütensirup, Salz und Pfeffer zu einem Dressing.

Hebe Gurke, Pfirsich und Holunderblüten vorsichtig unter das Dressing.

Lass den Salat etwa 10 Minuten ziehen und serviere ihn frisch.

