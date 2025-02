Dieses Gurkenkimchi bereitest du ganz schnell und einfach zu

Knackig, würzig, leicht scharf: Dieses Gurkenkimchi ist ein perfekter Snack für zwischendurch und eine köstliche Beilage zu so ziemlich allen Gerichten. Alles, was du brauchst, sind simple Zutaten und ein wenig Geduld, ansonsten ist es im Handumdrehen fertig. Eine köstliche Beilage in jeder Situation.

Dieses Gurkenkimchi kannst du schneller genießen als herkömmliches Kimchi

Mit seinem wunderbar salzig-frischen Aroma bringt das Gurkenkimchi neuen Schwung in deinen Speiseplan. Als kleiner Snack zwischendurch oder einer Beilage zu herzhaften Gerichten passt es perfekt.

Im Gegensatz zu normalem Kimchi bereitest du diese Beilage aber um einiges schneller zu. Klassisch besteht für Kimchi aus Chinakohl, der gründlich abgespült, gewürzt und für mehrere Tage fermentiert werden muss. Dieser Gurkenkimchi ist aber etwas anfängerfreundlicher, da du die Gurken nur abputzt und mariniert und dann nach zwei Tagen bereits eine köstliche Beilage hast.

Für dieses Gurkenkimchi benötigst du auch keine ausgefallenen Zutaten. Du solltest sie alle ohne Probleme im nächsten Supermarkt finden. Einzig für Gochugaru 🛒, das koreanische Chilipulver, musst du vielleicht in einen Asialaden oder im Internet schauen. Alternativ kannst du auch nach roten Chiliflocken schauen.

Um auf Nummer sicher zu gehen, empfiehlt es sich, das Gurkenkimchi in einem sterilisierten Glas zu lagern. Wenn du das noch nie gemacht hast, findest du auf Leckerschmecker eine Anleitung, um Gläser richtig zu reinigen.

Die Zubereitung selbst könnte nicht leichter sein: Wasche die Gurken gut ab, schneide sie klein und vermische sie mit dem Salz. Während sie darin ein wenig ziehen, kannst du aus den restlichen Zutaten die Marinade zubereiten. Vermenge die Gurken anschließend gut mit der Marinade und lager sie für zwei Tage in einem sterilisierten Glas. Und dann kannst du es dir auch schon schmecken lassen!

Gurkenkimchi Dominique keine Bewertungen Rezept drucken Rezept pinnen Zubereitungszeit 15 Minuten Min. Ruhezeit 2 Tage d Gesamtzeit 2 Tage d 15 Minuten Min. Portionen 4 Zutaten 1x 2x 3x 2 Gurken

1 EL Salz

20 g frischer Ingwer

4 Knoblauchzehen

2 Frühlingszwiebeln

6 EL Sojasoße

8 EL Sesamöl

2 EL Gochugaru (koreanisches Chilipulver) alternativ rote Chiliflocken

2 EL Sesamsamen Zubereitung Wasche die Gurken gründlich und schneide sie klein.

Vermische die Gurken mit dem Salz und lass sie 15 Minuten lang ziehen.

Schäle währenddessen Ingwer und Knoblauch und reibe beides fein. Schneide die Frühlingszwiebel in Ringe.

Verrühre Sojasoße, Sesamöl, Gochugaru, Ingwer, Knoblauch und Frühlingszwiebeln in einer kleinen Schüssel zu einer Marinade.

Lass die Gurkenstücke etwas abtropfen und tupfe sie trocken.

Vermenge die Gurken mit der Marinade in einer Schüssel und rühre alles gut durch. Gieße danach beides in einen verschließbaren, sterilen Behälter und lass es bei Raumtemperatur zwei Tage ziehen.

Die Sesamsamen kannst du über den Salat streuen, wenn du ihn servierst.

