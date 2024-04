Mit Gurkenrelish in die Grill-Saison starten!

Wenn die Tage wärmer werden und der Grill lockt, braucht es leckerer Rezepte zum Teilen mit Familie und Freunden. Die kannst du mit einer weniger alltäglichen Soße überraschen: Gurkenrelish passt nämlich toll zu Grillfleisch, gegrilltem Fisch und Garnelen, aber auch zu Kartoffeln und Sandwiches. Damit machst du auch deine vegetarischen Gäste glücklich.

Gurkenrelish passt zu (fast) allem

Um unser Gurkenrelish zuzubereiten, musst du etwas Zeit mitbringen. Denn nach der Vorbereitung der Gurken und Gewürze musst du alles eine Stunde lang ziehen lassen. Dafür lohnt sich das anschließende Geschmackserlebnis jedoch allemal. Zudem ist das geöffnete Relish im Kühlschrank bis zu drei Monate haltbar. Da verbringt man die Stunde doch gern in der Küche!

Extra-Tipp: Mische dein Gurkenrelish zu gleichen Teilen mit Mayo und Naturjoghurt, um eine leckere Remouladensoße herzustellen!

Was sind Relishes eigentlich? Eine gute Frage! Denn so ganz einfach sind sie nicht von Chutneys zu unterscheiden. Wie auch die stammen Relishes aus der indischen Küche, schmecken leicht säuerlich und werden als Soße zum Würzen kalt serviert. Sie bestehen meist aus stückigem, mariniertem Gemüse, aber auch Obst wird verwendet. Ein Chutney hingegen ist stärker gesüßt und feiner zerkleinert, sodass es an Marmeladen erinnert. Neugierig geworden? Dann statte doch unserem Rezept für Mango-Chutney einen Besuch ab.

Während der Kolonialzeit landeten Relishes vermehrt auf britischen Tellern. Auch in der amerikanischen Küche erfreuen sich Relishes großer Beliebtheit. Hier werden sie gern als Soße zu Hamburgern und Hot Dogs verdrückt. Unser Bratwurst-Hotdog passt deshalb perfekt zum Gurkenrelish. Gefüllte Blätterteigtaschen vom Grill sind ebenfalls eine tolle Idee für dein BBQ-Fest. Um für den Grillabend perfekt vorbereitet zu sein, kannst du das Fleisch marinieren.