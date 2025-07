Ein bisschen Sushi, ein bisschen Salat: perfekt kombiniert

Lust auf etwas Sushi, aber keine Zeit und Lust zu rollen und schnippeln? Dann ist dieser Salat für dich! Leicht, frisch, mit einem Hauch von Asien und einer cremigen Note – das Rezept kombiniert knackige Gurke, feinen Lachs und die perfekte Würze aus Sesamöl und Soja. Ein Gericht, das nicht nur Auge und Gaumen begeistert, sondern auch das Zeug hat, dein neuer Lieblingssalat zu werden. Bereit? Auf die Gurken, fertig – los!

So bereitest du den Gurkensalat mit Hüttenkäse und Lachs zu: knackig & leicht

In letzter Zeit bin ich wieder so richtig auf den Geschmack von Sushi gekommen. Die Kombination aus Fisch, Reis und Algen ist in meinen Augen einfach legendär. Und dazu gibt es auch noch so viele verschiedene Sorten, an denen man sich satt schnabulieren kann.

Neulich traf ich mich mit meiner besten Freundin zu einem Feierabend-Picknick. Gerade an heißen Sommertagen, die man den größten Teil hinter dem Bildschirm und drinnen verbracht hat, ist es schön, nochmal an die frische Luft zu kommen und das schöne Wetter zu genießen. Abendessen muss man auch. Warum also nicht beides kombinieren.

An dem Tag, als wir uns trafen wurde die Stadt von einer heften Hitzewelle heimgesucht. Unsere Mägen knurrten zwar, gleichzeitig wollten wir aber etwas Leichtes essen. Meine Freundin schlug Sushi vor. Wir bestellten bei unserem Lieblingsrestaurant, holten unser Dinner ab und machten uns auf zum nächst gelegenen Park. Während wir aufs Wasser blickten und die Abendsonne genossen, ließen wir uns unser Sushi schmecken. Mmh, lecker!

Eine meiner liebsten Sushi-Sorten ist Maki mit Lachs, Gurke und Frischkäse. Davon hatte ich mir natürlich ebenso welche bestellt.

Der nächste Tag sollte erneut sehr heiß werden. Als es wieder Zeit fürs Abendessen wurde, musste ich an das leckere Sushi vom Vortag denken. Wie gerne hätte ich mir nochmal welches gegönnt. Leider war das in dem Monat nicht im Budget. Eine Alternative musste her. Selbst Sushi zu machen, kam für mich nicht in Frage. Dafür fehlte mir die Geduld. Ein Salat, der von meinem Lieblingssushi inspiriert ist, könnte aber genau richtig sein!

Dafür schnippelte ich Gurke und legte sie für einige Minuten in einem Dressing aus Reisessig, Sojasoße und Sesamöl ein. Danach garnierte ich das Ganze mit etwas körnigem Frischkäse und zerzupftem Räucherlachs. Noch ein bisschen Sesam und ein paar Frühlingszwiebeln drüber – fertig!

Im Sommer setzen wir auf erfrischende Salate, am liebsten mit Gurke. Unser Gurkensalat mit Erdnuss-Dressing bringt ein Hauch Asien in deine Küche. Ein Gurkensalat mit Sahne nach Omas Rezept ist eh immer eine gute Idee. Oder bereite für die nächste Grillparty einen Gurkensalat mit Kichererbsen und Feta zu. Lass es dir schmecken!

Gurkensalat mit Hüttenkäse und Lachs Olivia keine Bewertungen Rezept drucken Rezept pinnen Zubereitungszeit 15 Minuten Min. Gesamtzeit 15 Minuten Min. Portionen 2 Zutaten 1x 2x 3x 1 große Gurke

150 g Hüttenkäse

100 g Räucherlachs

1 TL Sojasauce

1 TL Sesam

1 TL Sesamöl z.B. dieses hier 🛒

Frischer Dill nach Geschmack (optional)

1 TL Reisessig z.B. diesen hier 🛒

1/2 TL Honig optional

2 Frühlingszwiebeln

Salz und Pfeffer nach Geschmack Zubereitung Wasche die Gurke und ziehe sie mit einem Gemüsehobel in dünne Streifen oder schneide sie in feine Scheiben.

Vermische den Reisessig mit Honig, Sesamöl, Sojasoße sowie Salz und Pfeffer. Gib die Mischung über die Gurken und lasse sie etwa 5 Minuten ziehen.

Zerzupfe den Lachs in mundgerechte Stücke.

Hacke die Frühlingszwiebeln in feine Ringe und schneide den Dill fein, falls du ihn verwendest.

Arrangiere die marinierten Gurken auf zwei Tellern. Verteile den Hüttenkäse darüber und gib den Lachs darauf.

Garniere den Salat mit Sesam, Frühlingszwiebelringen und etwas zusätzlichem frischem Dill.

Serviere den Salat sofort und genieße ihn frisch.

