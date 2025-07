Dieser Auflauf kombiniert zwei absolute Favoriten

Manche Gerichte machen schon bei der Zubereitung gute Laune. Dieser Gyros-Kartoffel-Auflauf gehört eindeutig dazu, denn sobald er im Ofen steht, zieht ein wahrhaft himmlischer Duft durch deine Wohnung. Oregano, Knoblauch und gebratenes Fleisch sorgen für Vorfreude und machen Lust auf mehr. Wetten, dass er schnell den Status eines Lieblingsgerichts bekommen wird?

So einfach machst du Gyros-Kartoffel-Auflauf

Oft braucht es nicht viel, um ein Urlaubsgericht in eine essbare Form zu bringen. Nur eine Gabel Gyros-Kartoffel-Auflauf und schon befindest du dich in Gedanken an der Küste Griechenlands – auch wenn dein tatsächlicher Sommerurlaub vielleicht noch etwas auf sich warten lässt. Das liegt an den Kräuteraromen von Gyros-Gewürz: Oregano, Thymian und Knoblauch verleihen mediterrane Aromen, die einfach glücklich machen.

Beginne damit, Schweinefleisch in dünne Streifen zu schneiden. Vermenge es mit dem Gewürz und brate es kräftig an. Wenn du magst, kannst du auch Hähnchen nehmen – das bleibt ebenfalls schön saftig. Auch vegane Alternativen eignen sich gut, das liegt ganz bei dir.

Außerdem benötigst du in Scheiben geschnittene Kartoffeln, am besten festkochend, damit sie nicht auseinanderfallen. Schichte in einer gebutterten Form erst etwas Fleisch, dann Kartoffeln, Fleisch und wieder Kartoffeln übereinander und würze die einzelnen Schichten mit Salz und Pfeffer. Damit der Gyros-Kartoffel-Auflauf nicht zu trocken wird, mischst du eine Soße aus Sahne, Schmand und etwas Brühe, die du über alles gießt. Für die typische goldene Kruste brauchst du natürlich Käse – am besten eine Mischung aus Gouda und Mozzarella, die beim Backen herrlich zerläuft und bräunt.

Nach etwa 40 Minuten im Ofen kannst du den Auflauf herausholen. Das Fleisch ist dann schön zart, die Kartoffeln weich und der Käse knusprig. Serviere ihn mit einem Salat oder einfach nur pur für das echte Urlaubsgefühl von zu Hause aus. Übrigens: Wenn du Lust auf Variation hast, kannst du noch Paprikastreifen oder Zucchini einschichten oder etwas Feta darüber bröseln, bevor der Gyros-Kartoffel-Auflauf in den Ofen kommt. Mmh!

Gyros-Kartoffel-Auflauf Nele keine Bewertungen Rezept drucken Rezept pinnen Vorbereitungszeit 20 Minuten Min. Zubereitungszeit 40 Minuten Min. Gesamtzeit 1 Stunde Std. Portionen 4 Zutaten 1x 2x 3x 500 g Schweinefleisch am besten Schweinenacken

2 EL Gyros-Gewürz z.B. dieses hier 🛒

1 EL Rapsöl

800 g Kartoffeln festkochend

etwas Butter für die Form

200 ml Sahne

150 g Schmand

100 ml Gemüsebrühe

150 g Gouda gerieben

150 g Mozzarella gerieben

Salz und Pfeffer Zubereitung Schneide das Fleisch in dünne Streifen, vermische es mit dem Gyros-Gewürz und brate es in einer heißen Pfanne mit einem Schuss Öl kräftig an.

Heize den Backofen auf 180 °C Ober-/Unterhitze vor.

Schäle die Kartoffeln und schneide sie in dünne Scheiben.

Fette eine Auflaufform mit etwas Butter und schichte abwechselnd Kartoffeln und Fleisch hinein. Würze die einzelnen Schichten leicht mit Salz und Pfeffer.

Verrühre Sahne, Schmand und Brühe zu einer cremigen Soße und gieße sie über den Auflauf.

Bestreue den Auflauf mit dem geriebenen Käse.

Backe den Auflauf ca. 40 Minuten, bis die Kartoffeln gar sind und der Käse goldbraun ist.

