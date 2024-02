Wir bei Leckerschmecker sind Spezialitäten für Auflauf-Rezepte. In keiner anderen Rezeptart kann man sich so kreativ austoben wie in der Auflauf-Welt. Auf unserer Website findest du zahlreiche Rezeptideen für Kartoffelauflauf, Nudelauflauf und Co. Heute zeigen wir dir, wie man Hackfleisch, Mozzarella, Tomatensauce und Kräuterbutter-Toast in einem unwiderstehlichen Hackbällchen-Auflauf miteinander kombiniert.

Gefüllte Bällchen

Der Clou an unseren Hackbällchen im Hackbällchen-Auflauf ist die Füllung. In jeder kleinen Kugel steckt ein Stück Mozzarella. Allein dafür lohnt sich schon das Ausprobieren des Rezeptes. Aber in Verbindung mit Tomatensauce und dem leckeren Kräuterbutter-Toast entfalten die Hackbällchen erst so richtig ihre volle Power.

Wir formen also aus dem Kilo Hackfleisch 16 kleine Hackkugeln, die wir wie schon erwähnt mit kleinen Stückchen Mozzarella füllen. Dan braten wir die Kugeln in der Pfanne an und fügen Tomatensauce hinzu. Daraufhin werden die Toastscheiben mit Kräuterbutter bestrichen und halbiert.

Die Hackbällchen in Tomatensauce werden in eine Auflaufform gegeben und rundherum vom Kräuterbutter-Toast „umzäunt“. Zum Schluss kommt noch geriebener Käse on top und nach nur 30 Minuten im Ofen gibt es eine Auflauf-Offenbarung. Du wirst überrascht sein, wie gut die einzelnen Komponenten miteinander harmonieren. Dieser Hackbällchen-Auflauf mit Kräuterbutter-Toast muss von dir unbedingt ausprobiert werden!

Hackbällchen-Auflauf mit Kräuterbutter-Toast Oli keine Bewertungen Rezept drucken Pin Recipe Vorbereitungszeit 25 Minuten Min. Zubereitungszeit 40 Minuten Min. Gesamtzeit 1 Stunde Std. 5 Minuten Min. Portionen 4 Zutaten 1x 2x 3x Für das Hackfleisch: 1 kg Hackfleisch

6 EL Zwiebelwürfel

1 Knoblauchzehe gehackt

2 TL Oregano

140 g Semmelbrösel

2 Eier

Salz

Pfeffer

2 Mozzarellas

1 l Tomatensoße Für die Kräuterbutter: 4 EL weiche Butter

1 TL frische Petersilie gehackt

1 TL Knoblauch gehackt

1/2 TL Salz Außerdem: 5 Toastscheiben

250 g Mozzarella gerieben Zubereitung Vermische für das Hackfleisch alle Zutaten bis auf die Mozzarellas miteinander. Schneide die Mozzarellas dann je in 8 Stücke. Forme aus dem Hackfleisch 16 Hackbällchen und fülle jedes mit einem Stück Mozzarella.

Brate die Hackbällchen von allen Seiten an, gieße dann die Tomatensoße hinzu und lass das Ganze 10 Minuten köcheln.

Vermenge währenddessen Butter mit Petersilie, Knoblauch und Salz. Streiche 5 Toastscheiben mit der Kräuterbutter ein und halbiere die Scheiben dann.

Verteile die mit Mozzarella gefüllten Hackbällchen samt Tomatensoße in einer Auflaufform. Stecke die halbierten Toastscheiben dann mit der Kräuterbutterseite nach innen an den Rand der Auflaufform. Bestreue die Hackbällchen mit geriebenem Käse und backe den Hackbällchen-Auflauf für 30 Minuten bei 175 °C.

Kannst du diesem Hackbällchen-Auflauf widerstehen? Dank des Toastbrots brauchst du noch nicht mal eine Beilage dazu anbieten. Schau dir auch unbedingt folgende drei Auflauf-Rezepte an: