Hackbällchen in Parmesansoße: Davon bleibt nichts übrig

Am Wochenende stellt sich oft die Frage, was es zum Mittagessen geben soll. Erntest du von deiner Familie auch jedes Mal ein gleichgültiges Schulterzucken und dir fällt ebenfalls nichts mehr ein? Dann haben wir die Antwort für dich: Wie wäre es mit Hackbällchen in Parmesansoße?

Rezept für Hackbällchen in Parmesansoße

Ganz gleich, ob Klein oder Groß, Hackbällchen schmecken allen. Werden sie dann noch zusammen mit einer würzigen und cremigen Parmesansoße serviert, wird das selbst den letzten Kritiker überzeugen. Dieses unglaublich leckere Gericht gibt es heute, und wir zeigen dir, wie es geht.

Unser Gericht besteht aus zwei Teilen: den Hackbällchen und der Soße. Hast du die Zutaten besorgt, starte am besten mit der Zubereitung der Fleischbällchen. Diese bestehen nicht wie so oft aus gemischtem Schweine- und Rinderhack, sondern aus Hähnchenfleisch. Für die Mini-Bouletten weichst du zuerst Semmelbrösel in Milch ein, schälst und hackst anschließend eine Zwiebel und zwei Knoblauchzehen sehr klein. Auch Petersilie hackst du in feine Streifen. Danach mischst du das Hack mit den Semmelbröseln, Zwiebel, Knoblauch, Petersilie, Salz und Pfeffer sowie einem Ei und Ricotta.

Vermenge alles mit den Händen. Achte aber darauf, das Fleisch nicht zu lange zu kneten, sonst entweicht zu viel Luft und die Fleischbällchen werden später hart. Forme aus dem Hack 20 gleich große Bällchen. Erhitze Öl in einer Pfanne und brate sie rundherum darin leicht braun an. Danach nimmst du sie aus der Pfanne und stellst sie beiseite. Sind sie abgekühlt, schneidest du sie in dünne Streifen.

Entferne das Fett aus der Pfanne und brate als nächstes den Speck knusprig an. Nimm ihn ebenfalls heraus und gib die Butter hinein. Dünste darin eine gehackte Knoblauchzehe glasig an. Gieße Sahne hinzu und lass sie zwei Minuten kochen. Nun brauchst du nur noch den geriebenen Parmesan einrühren. Ist dieser geschmolzen, schmeckst du die Soße mit Salz und Pfeffer ab, gibst erst den Spinat und dann die Hackbällchen in die Pfanne und lässt die Soße noch für zwei Minuten köcheln. Die Hackbällchen servierst du mit der Soße, darübergestreuten Speckstreifen und gehackter Petersilie.

Zu den Hackbällchen in Parmesansoße passen Nudeln besonders gut. Welche Sorte du nimmst, bleibt deinem Geschmack überlassen.

Wenn dir die Hackbällchen in Parmesansoße geschmeckt haben, probiere auch mal diese Spaghetti mit Fleischklößchen, dieses Sandwich mit Hackbällchen oder unsere Hackbällchen mit Tomatensuppe.