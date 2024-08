Italienisches Sandwich mit Hackbällchen, Käse und Tomatensoße

Du kennst bestimmt eine berühmte, aus den USA stammende Schnellrestaurant-Kette, die für ihre Sandwiches bekannt ist. Auch hierzulande betreibt sie einige Filialen, vor allem an Bahnhöfen freuen sich Reisende über den schnellen Snack. Mit ein paar leckeren Zutaten kann man sich so ein Luxus-Sub, wie die belegten Brote auch genannt werden, aber super selbst zubereiten und bei Bedarf to go genießen. Dieses italienische Meatball Sandwich etwa wird die neidische und hungrige Blicke deiner Mitreisenden garantieren.

Italienisches Meatball Sandwich im Baguette-Brötchen

Das italienische Meatball Sandwich punktet mit einer fruchtigen Marinarasoße aus Tomaten und frischen Kräutern. Aber der eigentliche Star sind natürlich die Hackbällchen, die du mit italienischen Kräutern verfeinerst und knusprig rundherum anbrätst. Erst dann finden sie ihren Weg in die Tomatensoße. Einmal schwenken, bitte, und dann ab damit auf frische Baguette-Brötchen. Natürlich darf auch italienischer Käse nicht fehlen, etwa Parmesan oder Mozzarella. Belege oder bestreue die noch warmen Fleischbällchen damit, sodass der Käse etwas schmilzt. Oh, klingt das nicht herrlich? Uns läuft bereits das Wasser im Mund zusammen!

Tipp: Du willst Zeit und Arbeit sparen? Dann erwärme eine gekaufte Tomatensuppe für die italienischen Meatball Sandwiches.

Die belegten Brötchen eignen sich übrigens nicht nur für unterwegs, sondern geben auch ein super Mittagessen ab. Wenn du möchtest, bereite die Hackbällchen bereits am Vorabend zu und schwenke sie fürs Mittagessen einfach noch mal durch die Soße. Abends schmeckt das italienische Meatball Sandwich ebenso lecker und macht die ganze Familie satt.

Sandwiches sind eine super Sache: Sie bieten Raum für Kreativität und viele Zutaten, mit denen du Toastbrot, Bagel oder Brötchen belegen kannst. Hast du beispielsweise schon unsere Waffel-Sandwiches probiert? Sie liefern das perfekte Frühstück. Bei Sabich handelt es sich um ein israelisches Streetfood-Sandwich. Auch die gegrillten Rotkohl-Käse-Sandwiches haben in der Redaktion viele Fans. Kein Wunder, wenn leckerer Kohl auf geschmolzenen Käse trifft!