Herzhafte Mini-Meisterwerke: Mach einfach mal Hackbraten in Muffinform

Bist du bereit für ein herzhaftes Highlight aus dem Ofen? Unsere Hackbraten-Muffins kombinieren altbewährte Tradition mit modernem Twist: Saftiges Hack, frische Paprika, ein bisschen Käse und ordentlich Würze sorgen für ein Geschmackserlebnis, das immer wieder begeistert. Sie sind der perfekte Snack zum Mitnehmen oder das ideale Gericht, um (Party-)Gäste zu beeindrucken.

Kleine Portion, großer Geschmack: So bereitest du die Hackbraten-Muffins zu

Hackbraten gibt es in zahlreichen Formen und unterschiedlichen Ausführungen, je nachdem, wo man sich auf der Welt befindet. Eines bleibt aber immer gleich: Er ist unglaublich lecker! Hier in Deutschland wird der aus Hackfleisch zubereitete Braten klassisch als „Falscher Hase“ serviert und überrascht im Inneren mit hartgekochten Eiern. In Italien hingegen wird er gerne mit Schinken und Käse gefüllt und ist unter dem Namen Polpettone bekannt. In Schweden wiederum findet man den Köttfärslimpa, der häufig mit Zutaten wie Kartoffeln oder Haferflocken ergänzt wird. Und in Mexiko gibt es den Albóndiga, eine würzige Alternative zu Fleischbällchen, die manchmal zu einem größeren Hackbraten geformt werden.

Wir erfinden den Klassiker in unserem Rezept neu und geben ihm eine etwas andere Form. Ob als deftiger Snack oder für die Lunch-Box als schnelles Mittagessen, unsere Hackbraten-Muffins enttäuschen nie. Sie sind perfekt für Meal Prep oder wenn du keine Lust hast, lange in der Küche zu stehen.

Denn für die Muffins musst du nur ein bisschen Gemüse schnippeln und alle Zutaten zu einer gleichmäßigen Masse vermischen. Anschließend gibst du das Ganze in ein eingefettetes Muffinblech und backst sie für eine halbe Stunde im Ofen, bis sie goldbraun, knusprig und gut durchgegart sind. Danach kannst du beherzt zugreifen und dir die Hackbraten-Muffins schmecken lassen.

Am besten schmecken die Hackbraten-Muffins mit einem cremigen Kartoffelpüree. Aber auch ein knackiger, gemischter Salat schafft einen frischen Kontrast zum herzhaften Hackbraten. Wie wäre es zum Beispiel mit einer Mischung aus Rucola, Cherrytomaten, Gurken und einem leichten Balsamico-Dressing? Oder du servierst ein frisches Knoblauchbrot oder rustikales Baguette sowie einige köstliche Dips und Soßen dazu. Eine würzige Barbecue-Soße oder ein selbst gemachter Joghurt-Dip mit Kräutern runden das Ganze geschmacklich ab. Aber wie immer gilt: Erlaubt ist, was schmeckt. Guten Appetit!

Du hast doch mehr Lust auf einen Klassiker? Dann solltest du unbedingt unser Rezept für Falscher Hase ausprobieren. Oder wie wäre es mit Mini-Hackbraten für das nächste Sonntagsessen? Und wenn du eine Heißluftfritteuse hast, dann schmeckt ein Hackbraten aus dem Airfryer auch ganz wundervoll. Falls du auf der Suche nach noch mehr Inspiration für die Küche bist, dann frag mal unseren Koch-Bot nach Rezepten!

Hackbraten-Muffins Olivia 4.14 ( 83 Bewertungen) Rezept drucken Rezept pinnen Vorbereitungszeit 10 Minuten Min. Zubereitungszeit 30 Minuten Min. Gesamtzeit 40 Minuten Min. Portionen 12 Stück Zutaten 1x 2x 3x Butter oder Öl zum Einfetten des Muffinblechs

1 mittelgroße Zwiebel

2 Knoblauchzehe

3 Stiele Petersilie

1 Paprika rot oder gelb

500 g Hackfleisch gemischt

100 g geriebener Käse nach Wahl, z. B. Emmentaler oder Gouda

2 Eier

1 TL Senf

1 EL Tomatenmark

1 TL Salz

Pfeffer nach Geschmack

1 TL Paprikapulver edelsüß

4 EL Semmelbrösel Zubereitung Heize den Backofen auf 180 ℃ (Ober-/Unterhitze) vor. Fette das Muffinblech 🛒 mit etwas Butter oder Öl ein.

Schäle die Zwiebel und die Knoblauchzehen und hacke sie fein. Wasche die Petersilie, schüttle sie trocken und hacke sie ebenfalls fein. Schneide die Paprika in kleine Würfel.

Gib in eine große Schüssel das Hackfleisch, die gehackte Zwiebel, den Knoblauch, die Petersilie, die Paprikawürfel und den geriebenen Käse.

Füge die Eier, den Senf, das Tomatenmark, Salz, Pfeffer, Paprikapulver und die Semmelbrösel hinzu.

Vermenge alle Zutaten sorgfältig mit den Händen oder einem Kochlöffel, bis eine gleichmäßige Masse entsteht.

Forme aus der Masse kleine Portionen und verteile sie gleichmäßig in die vorbereiteten Muffinformen.

Backe die Hackbraten-Muffins im vorgeheizten Ofen für etwa 25-30 Minuten, bis sie gar und schön gebräunt sind.

Lasse die Muffins nach dem Backen etwas abkühlen und löse sie vorsichtig aus der Form.

Serviere die Hackbraten-Muffins warm und genieße sie.

