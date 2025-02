Die perfekte Lösung für alle die Lasagne lieben, aber keine Zeit haben

Lasagne ist ein echtes Wohlfühlgericht, aber mal ehrlich: Das ewige Kochen, Schichten und dann Backen kann manchmal echt nerven. Die Lösung? Diese genialen Hackfleisch-Cups! Sie haben alles, was du an Lasagne liebst – würzige Tomatensoße, eine cremige Schicht, herzhafte Pasta und eine ordentliche Portion Käse. Trotzdem sind sie in wenigen Minuten vorbereitet und lassen sich super portionieren. Ob als Party-Snack, schnelles Familienessen oder Meal-Prep für stressfreie Tage: Diese kleinen Lasagne-Wunder werden dich begeistern!

Lasagne neu interpretiert: Rezept für Hackfleisch-Cups

Für diese köstlichen Hackfleisch-Cups brauchst du nur eine Handvoll Zutaten und gerade einmal etwas mehr als eine halbe Stunde Zeit. Perfekt also, wenn du dich nach dem Feierabend nach Comfort Food sehnst, aber keine große Lust mehr darauf hast, lange hinterm Herd zu stehen. Dich überkommt spontan auf dem Heimweg der Hunger auf Lasagne? Dann ab in den nächsten Supermarkt! Im Einkaufswagen landen Hackfleisch, passierte Tomaten, Paniermehl, geriebener Käse, Lasagneblätter und Crème fraîche. Salz und Paprikapulver hast du bestimmt bereits zu Hause.

Nun vermischst du für die Hackfleisch-Cups einfach das Hackfleisch mit den Gewürzen und etwas Paniermehl und formst daraus im Anschluss eine große Kugel. Als nächstes benötigst du ein Glas. Damit drückst du zuerst eine Mulde in den Hackfleisch-Kloß. Danach bildest du um das Glas herum mit der Hackfleisch-Masse eine Hülle, sodass eine Art Becher entsteht. Entferne vorsichtig das Glas aus der Mitte. Fertig geformt ist dein Hackfleisch-Cup!

Nun befüllst du ihn abwechselnd mit den passierten Tomaten, Bruchstücken von Lasagneblättern und Crème fraîche. Schließe mit einer Schicht Tomatensoße ab. Bestreue das Ganze zum Schluss mit geriebenem Käse. Danach geht’s für circa 20 Minuten ab in den Ofen zum Backen. Sobald das Hackfleisch schön gebräunt sowie leicht knusprig und der Käse geschmolzen ist, sind die Hackfleisch-Cups verzehrbereit. Lass es dir schmecken!

Du kannst wie der Kater Garfield nicht genug von Lasagne bekommen? Dann probier doch auch mal unser Rezept für One-Pot-Lasagne bolognese. Diese Pfannenlasagne mit Mozzarella und Hackfleisch ist ebenso superschnell zubereitet. Oder schlemme dich durch eine Portion dieser Spaghetti-Lasagne.