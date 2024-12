Hackfleisch-Pide: würziger Klassiker aus der türkischen Küche

Die türkische Küche hat so viel Leckeres zu bieten! Vielleicht kennst du Pide schon. Das ist ein Teigfladen in Schiffchenform mit allerlei leckeren Füllungen. Unser würziges Hackfleisch-Pide ist ein besonders leckerer und klassischer Vertreter. Mit unserem Rezept zauberst du dir ein besonders leckeres Gericht, das am Wochenende deinen Tag verschönert und unter der Woche als perfekter Snack zum Mitnehmen geeignet ist.

Hackfleisch-Pide: zum Anbeißen

Für den perfekten Pide-Teig kombinierst du Mehl, Hefe, Wasser, Salz und ein wenig Olivenöl. Nach einer kurzen Gehzeit rollst du den Teig in ovale Fladen aus, befüllst ihn und klappst die Ränder um. So entsteht die typische Schiffchenform. So kannst du mit jeglichen Füllungen verfahren. Dasselbe Prinzip wie bei einer Pizza – ein Grundteig, unendliche Möglichkeiten.

Für unser Hackfleisch-Pide brauchen wir logischerweise eine Hackfleisch-Füllung. Dazu brätst du Zwiebeln und Knoblauch kurz an, fügst Hackfleisch hinzu und brätst dieses krümelig. Nun kommen die Paprika, Tomaten und das Tomatenmark hinzu. Chiliflocken nicht vergessen! Die verleihen deinem Hackfleisch-Pide ein wenig Feurigkeit. Du kannst sie aber auch weglassen. Wie immer ist jedes Rezept nach deinen Wünschen anpassbar.

Deshalb kannst du anstelle von Hackfleisch-Pide ganz einfach eine fleischfreie Variante zubereiten. Fülle die Teigfladen zum Beispiel mit Spinat und Feta oder gebratenem Gemüse wie Zucchini und Pilzen. Auch toll: Gib direkt vor dem Backen ein rohes Ei in die Mitte der Füllung, das sorgt für einen tollen Hingucker.

Zusammen mit einem frischen Salat und einem Joghurt-Dip serviert ist dein Pide ein Festmahl, das der ganzen Familie schmeckt. Du kannst es abkühlen lassen, in Alufolie einpacken und problemlos mitnehmen – ob ins Büro, in die Schule oder auf einen Ausflug. Es schmeckt kalt genauso gut wie frisch aus dem Ofen.

Du bekommst von türkischem Gebäck gar nicht mehr genug? Dann schlag zu: Wir haben knusprige Sesamkringel namens Simit oder weiche Teigtaschen namens Gözleme zur Auswahl. Auch ein Spinat-Börek mit Feta schmeckt herrlich.