Hähnchenschenkel in cremiger Soße mit Kartoffelpüree

Manchmal sind die einfachsten Dinge die besten Dinge! Unser leckeres Hähnchen kann wirklich jeder zubereiten und es schmeckt einfach köstlich. Die Gewürzmarinade gibt dem Hähnchenfleisch das gewisse Etwas und die cremige Soße mit Knoblauch, Parmesan und frischen Kräutern hat die perfekte Konsistenz. Und mit Kartoffelpüree kann man ja ohnehin nichts verkehrt machen. Es passt einfach alles ideal zusammen.

Hähnchenschenkel in Parmesan-Sahnesoße

Perfekt fürs Abendessen: Verwöhne dich und deine Lieben mit Hähnchenschenkeln in Parmesan-Sahnesoße. Dazu gibt’s cremiges Kartoffelpüree und eine große Portion Wohlfühlküche. Die Zubereitung ist leicht, das Ergebnis lecker: Was will man mehr?

Wenig Zeit, keine Kreativität und vor allem keine Lust auf viel Abwasch, Schnippeln und Co.? Da schafft dieses cremige Hühnchen mit Kartoffelpüree schnell Abhilfe. Wirklich ein tolles Rezept, wenn’s in der Küche mal wieder schnell und unkompliziert zugehen soll!

Wenn du noch mehr Lust auf Geflügel hast, solltest du dir auch folgendes Rezept genauer anschauen: zarte Hühnerschenkel mit Weißwein und Knoblauch auf würziger Polenta.