Hähnchen in Spinat-Champignon-Soße: fürs Abendessen mit der ganzen Familie

Erhitze das Olivenöl in der Pfanne und brate die Hähnchenschenkel auf der Hautseite ca. 5–6 Minuten kräftig an, wende sie und brate sie weitere 3 Minuten auf der Unterseite.

Erhitze das Olivenöl in der Pfanne und brate die Hähnchenschenkel auf der Hautseite ca. 5–6 Minuten kräftig an, wende sie und brate sie weitere 3 Minuten auf der Unterseite.