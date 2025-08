Pizzafans werden diese Stromboli lieben

Suchst du ein neues Comfort-Food? Dann ist diese Hähnchen-Speck-Stromboli vielleicht genau das Richtige für dich, denn sie bringt alles mit sich, was ein guter Wohlfühlsnack in meinen Augen braucht. Außen ist sie schön knusprig, innen saftig würzig, mit herrlichem geschmolzenen Käse. Lust auf mehr? Erfahre hier, wie du sie nachmachen kannst.

Hähnchen-Speck-Stromboli: Calzone in neuer Form

Wenn du Calzone magst, dann wirst du auch eine Stromboli lieben. Sie ist zwar keine direkte Weiterentwicklung der beliebten Pizzatasche, sondern ein ganz eigenes Gericht, erinnert aber natürlich trotzdem an den italienischen Klassiker.

Wie bei so vielen Gerichten, gibt es so einige Geschichten und Legenden, in welchem Restaurant die Stromboli ihren Ursprung hatte. Fest steht nur, dass es sich um ein Ergebnis der italienisch-amerikanischen Fusionsküche handelt und etwa um die 1950er Jahre in der Nähe von Philadelphia entstanden ist.

Im Gegensatz zur Calzone, die durch die Halbmondform direkter an einer zusammengeklappte Pizza erinnert, wird Stromboli aufgerollt und erinnert an einen herzhaften Strudel direkt aus der Pizzeria. Angeblich entstand das Gericht, als ein italienischer Koch mit einer gefüllten Pizza experimentiert hat. Demnach schlug sein zukünftiger Schwager ihm den Namen eines gerade veröffentlichten italienisch-amerikanischen Filmes vor, der vor allem durch die Affäre zwischen der Schauspielerin der Hauptrolle und dem Regisseur große Bekanntheit erlangt hatte.

Somit wäre zumindest sichergestellt gewesen, dass bereits viele Menschen schon einmal etwas von Stromboli gehört hatten. Mit der italienischen Insel Stromboli und dem gleichnamigen Vulkan auf ihr hat das Rezept jedenfalls nichts zu tun. Aber wenn du dir diese Hähnchen-Speck-Stromboli zubereitest, dann snackst du sie vielleicht, während du dir den gleichnamigen Film anschaust. Immerhin ist er seit 2008 in die Liste der „100 erhaltenswerten italienischen Filme“ aufgenommen.

Hähnchen-Speck-Stromboli Dominique 5 ( 2 Bewertungen) Rezept drucken Rezept pinnen Vorbereitungszeit 20 Minuten Min. Zubereitungszeit 30 Minuten Min. Gesamtzeit 50 Minuten Min. Portionen 4 Zutaten 1x 2x 3x Für das Hähnchen: 300 g Hähnchenbrustfilet

1 TL Salz

1/2 TL schwarzer Pfeffer

1 TL Paprikapulver edelsüß Für den Stromboli: 100 g Speckwürfel

100 g Crème fraîche

1 TL Zitronensaft

1/2 TL getrockneter Dill

1 TL Knoblauchpulver

1/2 Zwiebelpulver

1 Prise Salz und Pfeffer

1 rote Paprika

100 g geriebener Käse

1 Rolle (ca. 400 g) frischer Pizzateig aus dem Kühlregal

1 Ei Größe M Zubereitung Schneide das Hähnchen in kleine, mundgerechte Stücke. Lass es in einem Topf mit ausreichend gesalzenem Wasser, Pfeffer und Paprikapulver bei mittlerer Hitze etwa 5-7 Minuten gar ziehen, bis es keinen rosa Kern mehr hat. Gieße es anschließend ab und stelle es zur Seite.

Brate währenddessen die Speckwürfel in einer kleinen Pfanne knusprig.

Verrühre in einer großen Schüssel für die Füllung Crème fraîche, Zitronensaft, Dill, Knoblauchpulver, Zwiebelpulver sowie Salz und Pfeffer.

Wasche die Paprika, entkerne sie und schneide sie in Würfel.

Gib das Hähnchen, die Speckwürfel, den Käse und die Paprikawürfel zur Füllung und vermenge sie gut mit allem.

Heize den Backofen auf 200 °C Ober-/Unterhitze vor. Belege ein Backblech mit Backpapier und rolle den Pizzateig darauf aus.

Verteile die Füllung gleichmäßig auf dem Teig und lass an allen Seiten ca. 2 cm Rand frei. Rolle ihn von der langen Seite her vorsichtig auf und drücke die Enden gut zusammen.

Drehe den Stromboli mit der Nacht unten. Verquirle das Ei in einer kleinen Schüssel und bestreiche die Teigrolle damit. Schneide sie an der Oberseite einige Male leicht schräg mit einem scharfen Messer 🛒 ein.

Backe den Stromboli im Ofen für etwa 25-30 Minuten, bis der Teig goldbraun und knusprig ist.

