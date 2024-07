Probiere das ultimative Sommergericht: Zucchini-Pizza!

Lecker, leicht und gesund: das ist die Zucchini-Pizza. Wie alle guten Gerichte kommt dieses Rezept mit wenigen, aber aromatischen Zutaten aus, die hier ihre volle Wirkung entfalten. Das Ergebnis ist ein knuspriges, leichtes und saftiges Gericht mit Suchtpotenzial für alle Beteiligten! Genieße dazu ein kühles Glas Rotwein und lass die anstehende Sommer-Hitzewelle gelassen auf dich zukommen.

Zucchini-Pizza: knusprig-frischer Genuss

Wir bereiten unsere Zucchini-Pizza mit selbstgemachtem Teig zu. Dabei ist es wichtig, dass du den Teig lange durchgehend knetest, damit er schön geschmeidig wird. Dafür empfehle ich dir die Verwendung einer elektrischen Küchenmaschine. Geht dir das alles nicht schnell genug, ist der Griff zum fertigen Pizzateig aus dem Kühlregal absolut legitim! Den motzen wir mit Ricotta, einem italienischen Frischkäse, dünnen Zucchini-Scheiben, Zwiebeln und Kresse auf.

Wenn die Zucchini-Pizza im Ofen backt und ihren Duft im ganzen Haus verteilt, wirst du es wahrscheinlich kaum erwarten können. Lange musst du nicht warten, denn nach ungefähr 15 Minuten ist deine Pizza fertig. Lediglich während der Ruhezeit des Pizzateigs brauchst du etwas Geduld, die beträgt eine Stunde. Bereite den Teig daher mit etwas Vorlaufzeit zu. Das Ergebnis wird alle Mühe wert sein!

Besonders schick sieht deine Zucchini-Pizza mit einer Kugel Büffel-Mozzarella in der Mitte aus. Italien lässt grüßen! Auch einige Rucola-Blätter geben der weiß-grünen Komposition einen zusätzlichen Frischekick. Frische Tomaten und Oliven schmecken auch super dazu. Doch du weißt selbst, wie du deine Pizza am liebsten isst. Also, Backschürze umbinden und los geht die Pizzaparty!

Ein beliebter Pizza-Zucchini-Hybrid ist die italienische Zucchini-Scarpaccia, die wunderbar knusprig ist! Probiere auch die Pinsa mit Zucchini und Mozzarella, eine Neuauflage der klassischen Pizza. Die Pizza Bianca wird dir garantiert auch schmecken.