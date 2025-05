Dieses Hähnchen Stroganoff ist eine Harmonie aus Würze und Cremigkeit

Hähnchen Stroganoff ist eines dieser Gerichte, das bei mir immer wieder Kindheitserinnerungen weckt. Es ist schnell zubereitet und dennoch richtig schmackhaft. Hier kommt in der Pfanne alles zusammen, was zusammen gehört: zartes Hähnchenfleisch in einer cremigen Soße mit Pilzen, Zwiebeln, Knoblauch und frischer Petersilie als Topping – einfach herrlich!

Hähnchen Stroganoff: schnell, lecker und immer ein Genuss

Ursprünglich stammt das Gericht aus Russland und wurde in dieser Art der Zubereitung erstmals 1871 im Kochbuch „Geschenk für junge Hausfrauen“ von Jelena Molochowez erwähnt – mittlerweile ist es also mindestens 150 Jahre alt!

In der originalen Zubereitung wird das Rezept mit Rinderfilets in einer säuerlich abgeschmeckten Soße zubereitet. Namensgebend war die im 19. Jahrhundert sehr einflussreiche russische Familie Stroganow. Angeblich stammt der Name daher, dass ein Graf der Familie Zahnprobleme hatte und daher zartes Fleisch bevorzugte.

Ganz egal, wie es zu seinem Namen gekommen ist, es haben sich im Laufe der Jahre verschiedenste köstliche Zubereitungsformen entwickelt. Während im Originalrezept zum Beispiel noch überhaupt keine Rede von Champignons war, gehören sie mittlerweile bei vielen zum festen Bestandteil.

Dieses cremige und würzige Gericht lässt sich wunderbar mit einem knusprigen Baguette genießen. Aber auch mit Reis, Pasta, Spätzle oder Stampfkartoffeln ergibt es eine schmackhafte Mahlzeit. Lass es dir schmecken!

Hähnchen Stroganoff Dominique 3.81 ( 121 Bewertungen) Rezept drucken Rezept pinnen Zubereitungszeit 30 Minuten Min. Gesamtzeit 30 Minuten Min. Portionen 4 Zutaten 1x 2x 3x 2 rote Zwiebeln

2 Knoblauchzehen

300 g Champignons

500 g Hähnchenbrustfilet

etwas neutrales Pflanzenöl

Salz und Pfeffer nach Geschmack

250 ml Hühnerbrühe

250 ml Schmand

2 EL Senf mild

20 g Petersilie glatt Zubereitung Schäle die Zwiebeln und die Knoblauchzehen. Hacke beides fein. Putze die Champignons und schneide sie in Scheiben.

Schneide das Hähnchenbrustfilet in mundgerechte Stücke. Erhitze etwas Öl in einer großen Pfanne 🛒 und brate die Hähnchenbrustwürfel darin von allen Seiten für etwa 5 Minuten bis sie goldbraun sind. Würze mit Salz und Pfeffer. Stelle sie danach zur Seite.

Erhitze in derselben Pfanne wieder etwas Öl und brate die Zwiebeln darin glasig an. Gib die Pilze und Knoblauch dazu, brate alles kurz mit an.

Gieße die Hühnerbrühe in die Pfanne, bring die Mischung einmal kurz zum Aufkochen und lass die Soße 5 Minuten köcheln.

Gib das Hähnchenfleisch in die Pfanne und lass es bei mittlerer Hitze weitere 5 Minuten garen. Rühre den Schmand und Senf unter und schmecke mit Salz und Pfeffer ab.

Wasche während alles noch kurz weiterköchelt die Petersilie, schüttel sie trocken und hacke sie fein. Streue sie zum Servieren über das Hähnchen Stroganoff.

