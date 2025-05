Dieses Rezept kombiniert saisonale Frische mit deftiger Panade

Okay, zugegeben, Schnitzel kennt und liebt jeder – aber hast du schon mal an Rhabarber als herzhafte Beilage gedacht? Wenn nicht, gibt’s von uns ein Rezept für Hähnchenschnitzel mit Rhabarberreis zum Ausprobieren. Neugierig? Hier ist das Rezept!

Rezept für Hähnchenschnitzel mit Rhabarberreis

Rhabarber: Sobald die Saison losgeht, finden wir ihn in Kuchen, Desserts und natürlich Marmeladen und Eingemachtem. Das Stangengemüse kann aber noch viel mehr! Denn es ist vielseitiger als du vielleicht denkst. Bei Leckerschmecker wagen wir uns daher immer wieder an neue Variationen und Kreationen mit Rhabarber, um unser Rezept-Repertoire zu erweitern.

Wenn du auch noch ein paar Rhabarber-Rezepte, wie dieses hier für Hähnchenschnitzel mit Rhabarberreis ausprobieren möchtest, solltest du besser gleich loslegen. Die Rhabarbersaison endet nämlich bereits am 24. Juni, dem Johannistag. Warum? Danach sollte man die Stangen nicht mehr ernten und verzehren. Das Gemüse enthält nämlich von Natur aus Oxalsäure. Die vertragen wir Menschen leider nicht so gut. Sie ist für uns schädlich und kann zu Verdauungsbeschwerden sorgen. Durch den Kochprozess wird die Säure jedoch reduziert und du kannst den Rhabarber unbedenklich genießen.

In unserem Rezept schneiden wir den Rhabarber zuerst in kleine Stücke und braten ihn dann gemeinsam mit Zwiebeln und Knoblauch an. Danach geben wir gekochten Reis dazu, gießen alles mit etwas Gemüsebrühe auf und lassen es ein bisschen köcheln.

Den Rhabarberreis servieren wir dann mit einem knusprig gebratenen Hähnchenschnitzel. Kleiner Tipp: Wenn du es etwas knuspriger magst, paniere das Hähnchenfilet doppelt. Abgerundet wird das Gericht durch einen frischen Zitronen-Joghurt-Dip. Klingt lecker? Dann binde die Schürze um und leg los!

Hähnchenschnitzel mit Rhabarberreis Olivia keine Bewertungen Rezept drucken Rezept pinnen Zubereitungszeit 30 Minuten Min. Gesamtzeit 30 Minuten Min. Portionen 4 Zutaten 1x 2x 3x Für die Hähnchenschnitzel: 4 Hähnchenbrustfilets je ca. 150 g

Salz und Pfeffer

100 g Mehl

2 Eier

150 g Semmelbrösel

Öl zum Braten Für den Rhabarberreis: 300 g Reis

3 Stangen Rhabarber

1 Zwiebel

1 Knoblauchzehe

200 ml Gemüsebrühe

2 EL Olivenöl

Salz und Pfeffer nach Geschmack Für den Dip: 1 Bio-Zitrone

1 TL frischer Thymian gehackt

200 g griechischer Joghurt

1 EL Honig

Salz und Pfeffer nach Geschmack Zubereitung Plattiere die Hähnchenbrustfilets, indem du sie mit einem Fleischhammer weich klopfst. Würze sie beidseitig mit Salz und Pfeffer.

Bereite drei Schalen vor: eine mit Mehl, eine mit verquirltem Ei und eine mit Semmelbröseln.

Wende die Filets zuerst im Mehl, dann im Ei und abschließend in den Semmelbröseln.

Erhitze eine großzügige Menge Öl in einer Pfanne und brate die Schnitzel bei mittlerer Hitze goldbraun und knusprig. Halte sie warm, bis alles fertig ist.

Koche derweil den Reis nach Packungsanleitung in Salzwasser und stelle ihn beiseite. Oder bereite ihn im Reiskocher 🛒 zu.

Schäle den Rhabarber und schneide ihn in kleine Stücke. Schäle und hacke die Zwiebel und den Knoblauch fein.

Erhitze Olivenöl in einer Pfanne und brate Zwiebel und Knoblauch darin an, bis sie leicht golden sind. Gib den Rhabarber hinzu und brate ihn für weitere 4–5 Minuten an, bis Röstaromen entstehen.

Rühre den gekochten Reis unter und gieße die Gemüsebrühe dazu. Lass alles bei niedriger Hitze etwa 10 Minuten köcheln, bis die Aromen sich verbinden. Würze mit Salz und Pfeffer.

Reibe etwas von der Schale der Zitrone ab und presse den Saft einer halben Zitrone aus. Wasche und trockne den Thymian und zupfe die Blättchen ab.

Vermische für den Dip den griechischen Joghurt mit Honig, Zitronenschale, etwas Zitronensaft und frischem Thymian. Rühre alles glatt und schmecke mit Salz und Pfeffer ab.

Serviere die knusprigen Hähnchenschnitzel zusammen mit dem Rhabarberreis und dem Joghurt-Dip.

