Backe im Handumdrehen leckere Haferflocken-Apfel-Kekse mit Biss!

Diese Haferflocken-Apfel-Kekse verbreiten einen Duft in deiner Küche, der dir das Wasser im Mund zusammenlaufen lässt. Sie bestehen aus einfachen Zutaten und sorgen trotzdem für großen Keksgenuss! Sie sind nicht nur süß, fruchtig und würzig, sondern haben dank der Haferflocken, Äpfel und Walnüsse auch einen guten Biss. Egal ob zum Nachmittagskaffee oder als Snack für unterwegs, sie schmecken immer.

Haferflocken-Apfel-Kekse: herbstlicher Keksgenuss

Haferflocken gelten nicht umsonst als heimisches Superfood. Sie schmecken und liefern Ballaststoffe, die nicht nur lange satt machen, sondern auch die Verdauung unterstützen. Darüber hinaus sind sie eine hervorragende Quelle für komplexe Kohlenhydrate, die für langanhaltende Energie sorgen. Mit dieser tollen Zutat kannst du allerlei süße und herzhafte Naschereien kreieren, wie unsere Haferflocken-Apfel-Kekse. Praktischerweise sind sie auch noch sehr günstig!

In unseren Keksen liefern die kleinen Apfelwürfel nicht nur eine süße Frische, sondern auch eine angenehme Saftigkeit, die die knusprige Textur der Haferflocken perfekt ergänzt. Zudem sind Äpfel reich an Vitamin C und enthalten viele wichtige Antioxidantien. Du weißt ja: „An apple a day keeps the doctor away“. Ersetze den rohen Apfel einfach mit einem Haferflocken-Apfel-Keks. Sie sind relativ gesund, zumindest gesünder als viele herkömmlichen Keksrezepte.

Für die Zubereitung brauchst du nur etwa zehn Minuten, das Backen nimmt noch einmal 15 Minuten in Anspruch. Ein wahres Blitzrezept! Und das Ergebnis kann sich sehen lassen. Du kannst dieses Grundrezept nach Herzenslust abwandeln. Oder probiere mal, den Zucker durch Honig zu ersetzen, um eine noch natürlichere Süße zu bekommen. Auch Datteln oder Bananenstücke könnten den Cookies eine interessante Note verleihen. Und wenn du es etwas herber magst, kannst du dunkle Schokolade hacken und unter den Teig mischen.

