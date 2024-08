Kekse mit Pflaumenmarmelade: einfaches Rezept für Krümelmonster

Gib das Mehl in eine Schüssel und mische es mit Backpulver. Forme eine Mulde in der Mitte.

Gib kalte Butter in Stücken in die Mulde. Füge Eigelbe, Zucker und Vanillezucker hinzu und verknete alles mit den Händen zu einem glatten Teig. Forme eine Kugel daraus, wickle sie in Folie und stelle sie für eine Stunde in den Kühlschrank.