Backe dir leckere Haferflocken-Apfel-Kekse zum Frühstück

Diese Haferflocken-Apfel-Kekse verbreiten einen Duft in deiner Küche, der dir das Wasser im Mund zusammenlaufen lässt. Sie bestehen aus einfachen Zutaten und sorgen trotzdem für großen Keksgenuss! Sie sind nicht nur süß, fruchtig und würzig, sondern haben dank der Haferflocken, Äpfel und Walnüsse auch einen guten Biss. Egal ob zum Nachmittagskaffee oder als Snack für unterwegs, sie schmecken immer.

Haferflocken-Apfel-Kekse: herbstlicher Keksgenuss

Haferflocken gelten nicht umsonst als heimisches Superfood. Sie schmecken und liefern Ballaststoffe, die nicht nur lange satt machen, sondern auch die Verdauung unterstützen. Darüber hinaus sind sie eine hervorragende Quelle für komplexe Kohlenhydrate, die für langanhaltende Energie sorgen. Mit dieser tollen Zutat kannst du allerlei süße und herzhafte Naschereien kreieren, wie unsere Haferflocken-Apfel-Kekse. Praktischerweise sind sie auch noch sehr günstig!

In unseren Keksen liefern die kleinen Apfelwürfel nicht nur eine süße Frische, sondern auch eine angenehme Saftigkeit, die die knusprige Textur der Haferflocken perfekt ergänzt. Zudem sind Äpfel reich an Vitamin C und enthalten viele wichtige Antioxidantien. Du weißt ja: „An apple a day keeps the doctor away“. Ersetze den rohen Apfel einfach mit einem Haferflocken-Apfel-Keks. Sie sind relativ gesund, zumindest gesünder als viele herkömmlichen Keksrezepte.

Für die Zubereitung brauchst du nur etwa zehn Minuten, das Backen nimmt noch einmal 15 Minuten in Anspruch. Ein wahres Blitzrezept! Und das Ergebnis kann sich sehen lassen. Du kannst dieses Grundrezept nach Herzenslust abwandeln. Oder probiere mal, den Zucker durch Honig zu ersetzen, um eine noch natürlichere Süße zu bekommen. Auch Datteln oder Bananenstücke könnten den Cookies eine interessante Note verleihen. Und wenn du es etwas herber magst, kannst du dunkle Schokolade hacken und unter den Teig mischen.

Haferflocken-Apfel-Kekse Ann-Katrin 4.06 ( 37 Bewertungen) Rezept drucken Rezept pinnen Vorbereitungszeit 10 Minuten Min. Zubereitungszeit 15 Minuten Min. Gesamtzeit 25 Minuten Min. Portionen 15 Zutaten 1x 2x 3x 1 Apfel

50 g Butter weich

50 g Zucker

1 Ei

100 g Haferflocken

50 g Mehl

1 TL Backpulver

1 Prise Salz

1 TL Zimt

1 TL Vanilleextrakt online z.B. hier 🛒

50 g Walnüsse Zubereitung Heize den Ofen auf 180 °C Ober-/Unterhitze vor und lege ein Backblech mit Backpapier aus.

Schäle den Apfel, entkerne ihn und schneide ihn in kleine Würfel.

Verrühre die Butter und den Zucker in einer Schüssel cremig.

Gib das Ei hinzu und rühre es gut unter.

Füge Haferflocken, Mehl, Backpulver, Prise Salz, Zimt und Vanilleextrakt hinzu.

Hacke die Walnüsse und hebe sie mit den Apfelwürfeln unter den Teig.

Forme aus dem Teig kleine Kugeln und drücke sie leicht flach. Platziere sie mit etwas Abstand auf das Backblech.

Backe die Kekse im vorgeheizten Ofen für 12-15 Minuten, bis sie goldbraun sind.

