Kernig: Probiere dieses Haferflocken-Bananenbrot

Wie wäre es mit einem Stück Bananenbrot zum Frühstück? Oder lieber zur Tasse Kaffee am Nachmittag? Egal zu welcher Zeit dich der Appetit auf Bananenbrot auch packt, diese Nascherei schmeckt immer. Aus diesem Grund kann man auch gar nicht genug Rezepte für Variationen dieses beliebten Gebäcks haben. Erweitere deine Rezeptsammlung durch unser kerniges Haferflocken-Bananenbrot und backe es gleich nach.

Rezept für Haferflocken-Bananenbrot

Das Bananenbrot hat viele Fans. Das ist auch keine große Überraschung, denn das Gebäck, das ursprünglich aus den USA stammen soll, schmeckt einfach fantastisch. Zudem ist es so wandelbar, dass es unzählige Varianten davon gibt, die immer wieder anders schmecken, sodass wirklich für jeden etwas dabei ist.

Mit unserem Haferflocken-Bananenbrot erfinden wir die Gebäckspezialität zwar nicht neu, verleihen ihr mit kernigen Haferflocken aber eine ordentliche Portion Biss. So kannst du dir schon zum Frühstück eine Scheibe (oder zwei) davon gönnen. Leg also gleich los und backe dir ein leckeres Haferflocken-Bananenbrot.

Überreife Bananen zu Hause? Wirf sie nicht in den Müll, denn zum Backen eines Bananenbrotes sind sie genau richtig. Zerdrücke sie einfach mit einer Gabel zu einem feinen Mus. Das verrührst du mit Eiern, Öl, Zucker und Vanilleextrakt. In einer separaten Schüssel mischst du außerdem Mehl, Haferflocken, Backpulver, Natron, Zimt und Salz. Rühre nun vorsichtig die trockenen Zutaten zu der Bananen-Mischung, bis ein glatter Teig entsteht. Hebe gehackte und geröstete Walnüsse sowie Schokoladenstücke unter und fülle den Teig in eine mit Backpapier ausgelegte Kastenform. Verteile ein paar Haferflocken als Deko auf dem Teig, drücke sie leicht an und schiebe das Bananenbrot zum Backen in den Ofen.

Nach 50 Minuten kannst du es herausholen, wenn es die Stäbchenprobe bestanden hat und kein Teig mehr daran hängen bleibt. Lass den Kuchen noch auskühlen, bevor du schließlich das erste Stück genießen kannst.

