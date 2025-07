Haferflocken-Mandel-Muffins: Frühstücksidee mit Biss

Du hast einen süßen Zahn, der schon morgens gern mal nach einer Nascherei schreit? Dann sind diese Haferflocken-Mandel-Muffins genau das Richtige für dich! Sie sind angenehm süß, ohne zu sehr wie Kuchen zu sein und machen nebenbei auf sanfte Art und Weise satt. Wie einfach du sie zubereiten kannst, erfährst du bei uns.

Rezept für Haferflocken-Mandel-Muffins

Es geht doch nichts über ein leckeres, süßes Frühstück! Schon morgens einen süßen Bissen zu genießen, die Zähne in eine Nascherei zu schlagen und sich zu freuen, dass es solche tollen Dinge wie ein süßes Frühstück gibt. Besonders lecker ist morgens die Art von Leckerei, die zwar deine Gelüste nach Süßem erfüllt, dich aber nicht schwer und träge zurücklässt. Sorry, Plunderteilchen, aber du musst dich jetzt ein bisschen zurückhalten.

Denn diese Bühne ist den Haferflocken-Mandel-Muffins reserviert. Diese kleinen Back-Kunstwerke überzeugen durch ihren nussigen Geschmack, saftige Konsistenz und milde Süße, die gute Laune macht, ohne zu beschweren. Noch dazu versorgen sie dich, dank Haferflocken, mit gesunden Mineral- und Ballaststoffen und Proteinen und halten somit lange satt. Eine leichte Mandelnote sorgt für geschmackliche Tiefe und Gemütlichkeit.

Auch die Zubereitung dieser Haferflocken-Mandel-Muffins spricht für sich, denn die ist ganz einfach. Rühre einfach einen Teig an aus Haferflocken, gemahlenen Mandeln, etwas Hafermehl, Eiern, Butter, etwas Zucker und Milch zusammen. Damit sind diese kleinen Wunderwerke sogar auch etwas für Menschen, die sich glutenfrei ernähren – vorausgesetzt, du achtest darauf, dass der Hafer als glutenfrei deklariert ist.

Vermische also alle Zutaten miteinander und fülle sie in ein gefettetes Muffinblech oder kleine Silikonformen. Schiebe diese in den Ofen und backe die Muffins, bis sie gut aufgegangen sind und die Stäbchenprobe sauber aus dem Gebäck hervorkommt. Lass sie kurz abkühlen und serviere sie dann entweder pur oder mit Butter, die auf den noch warmen Haferflocken-Mandel-Muffins schmilzt. Mmh, so gut!

Die Leckerschmecker-Wochenkarte – unser Newsletter Jeden Freitag versorgen wir dich mit leckeren Ideen für die kommende Woche. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich. Opt-In Version Kampagne Kontaktkanal

Haferflocken schmecken in jeder Variante einfach super. Backe doch auch mal Haferflocken-Stangen, gebackene Mandelcroissant-Haferflocken oder einen Haferflocken-Joghurt-Kuchen.

Haferflocken-Mandel-Muffins Nele keine Bewertungen Rezept drucken Rezept pinnen Vorbereitungszeit 15 Minuten Min. Zubereitungszeit 25 Minuten Min. Gesamtzeit 40 Minuten Min. Portionen 12 Stück Kochutensilien (z.B. dieses hier 🛒 1 Muffinblech Zutaten 1x 2x 3x 150 g Haferflocken bei Bedarf glutenfrei

100 g gemahlene Mandeln

100 g Hafermehl bei Bedarf glutenfrei

1 TL Backpulver

1 Prise Salz

100 g weiche Butter

80 g Zucker

2 Eier

150 ml Milch Zubereitung Heize den Backofen auf 180 °C Ober-/Unterhitze vor.

Vermische in einer Schüssel Haferflocken, gemahlene Mandeln, Hafermehl, Backpulver und Salz.

Schlage in einer zweiten Schüssel die Butter mit dem Zucker cremig, rühre die Eier einzeln unter und gib dann die Milch dazu.

Mische die trockenen Zutaten unter die feuchten und rühre, bis ein homogener Teig entsteht.

Fülle den Teig gleichmäßig in die Mulden eines Muffinblechs.

Backe die Muffins ca. 25 Minuten, bis sie goldbraun sind und die Stäbchenprobe sauber bleibt.

Lass die Muffins kurz abkühlen.

Die mit einem Einkaufswagen 🛒 gekennzeichneten Links sind sogenannte Affiliate-Links. Die verlinkten Angebote stammen nicht vom Verlag. Wenn du auf so einen Affiliate-Link klickst und über diesen Link einkaufst, erhält die FUNKE Digital GmbH eine Provision von dem betreffenden Online-Shop. Für dich als Nutzer*in verändert sich der Preis nicht, es entstehen für dich keine zusätzlichen Kosten. Die Einnahmen tragen dazu bei, dir hochwertigen, unterhaltenden Journalismus kostenfrei anbieten zu können.