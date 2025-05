Gesunder Start in den Tag: Haferflocken-Pancakes

Frühstück ist die wichtigste Mahlzeit des Tages. Doch immer nur gekochte Eier, Brötchen oder Toast mit Marmelade werden auf die Dauer einfach langweilig. Für alle Schleckermäuler, die morgens Lust auf was Süßes und gleichzeitig Gesundes haben, sind diese Haferflocken-Pancakes das ideale Rezept.

Haferflocken-Pancakes bringen Abwechslung auf den Frühstückstisch

Wir lassen das Mehl heute mal im Schrank und bereiten unsere Pancakes mit Haferflocken zu. Die kleinen Flocken sind wahre Alleskönner und liefern dir nicht nur Energie für den Start in den Tag, sondern sind auch reich an Ballaststoffen. Die helfen dir, dich länger satt zu fühlen, den Cholesterinspiegel zu senken und deine Verdauung in Schwung zu bringen.

Unsere Haferflocken-Pancakes sind ideal, wenn du morgens mit knurrendem Magen aufstehst und Lust auf was Süßes hast. Denn sie sind schnell und einfach zubereitet und kommen mit wenigen zugesetztem Zucker aus. Zusammen mit Bananen schmecken die Haferflocken-Pancakes dann so gut, dass man schon beim ersten Bissen merkt: Das ist kein Ersatz, sondern ein Upgrade fürs Frühstück! Worauf wartest du noch?

Die Leckerschmecker-Wochenkarte – unser Newsletter Jeden Freitag versorgen wir dich mit leckeren Ideen für die kommende Woche. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich. Opt-In Version Kampagne Kontaktkanal

Genauso gut zum Frühstück sind der Schoko-Bananen-Auflauf und die Smoothie-Bowl mit Porridge. Wenn du es noch etwas eiliger hast, empfehle ich dir unsere süßen Frühstückswraps, die in nur 10 Minuten fertig sind. Noch mehr leckere Frühstücksideen findest du bei unseren 13 unwiderstehlichen Frühstücksrezepten für einen leckeren Start in den Tag. Lass es dir schmecken!

Haferflocken-Pancakes Anke keine Bewertungen Rezept drucken Rezept pinnen Vorbereitungszeit 5 Minuten Min. Zubereitungszeit 10 Minuten Min. Gesamtzeit 15 Minuten Min. Portionen 4 Stück Zutaten 1x 2x 3x 20 EL feine Haferflocken

2 reife Banane

300 ml Milch alternativ Pflanzendrink

2 EL Ahornsirup

Kokosöl online z.B. hier 🛒

Obst und Toppings nach Wahl Zubereitung Zerquetsche die Bananen in einer Schüssel, bis sie richtig fein sind.

Gib die Haferflocken, die Milch und den Ahornsirup dazu und vermenge alles zu einem zähen Teig.

Erhitze das Kokosöl in einer Pfanne und backe die Pancakes einzeln darin aus.

Serviere die Pancakes mit frischen Früchten, Quark oder Nüssen. Notizen Mische für eine Schoko-Variante einfach 1 bis 2 EL Backkakao unter den Teig.

Die mit einem Einkaufswagen 🛒 gekennzeichneten Links sind sogenannte Affiliate-Links. Die verlinkten Angebote stammen nicht vom Verlag. Wenn du auf so einen Affiliate-Link klickst und über diesen Link einkaufst, erhält die FUNKE Digital GmbH eine Provision von dem betreffenden Online-Shop. Für dich als Nutzer*in verändert sich der Preis nicht, es entstehen für dich keine zusätzlichen Kosten. Die Einnahmen tragen dazu bei, dir hochwertigen, unterhaltenden Journalismus kostenfrei anbieten zu können.