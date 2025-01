Halloumi aus der Heißluftfritteuse: einfach, schnell und unglaublich gut

Halloumi kennen viele nur zur Grillsaison. Dabei kann der „Quietschekäse“ auch den Rest des Jahres genossen werden. Der beste Beweis dafür: Halloumi aus der Heißluftfritteuse. Der Küchenfreund macht den Käse ganz besonders knusprig und du brauchst nicht mal Unmengen Fett dafür. So darf es gern öfter laufen!

Knuspriger Halloumi aus der Heißluftfritteuse

Halloumi ist ein wunderbarer Käse. Er gibt sich nicht einfach geschlagen und wird in der Pfanne nicht etwa zu einer schmelzenden Masse, sondern bleibt stabil und entwickelt noch dazu eine goldene Kruste. Das einzig Negative daran: Oftmals brauchst du eine Menge Öl zum Anbraten. Daher gilt er für viele als klassischer Grillkäse. Da aber im Winter kaum jemand Lust auf Grillen hat, bereite ihn doch einfach in der Heißluftfritteuse zu. Dadurch wird er außen knusprig, innen weich und herrlich würzig.

Für dieses Rezept brauchst du nur wenige Zutaten: ein Stück Halloumi, etwas Olivenöl und ein paar Gewürze nach Wahl. Besonders lecker sind Pfeffer und Oregano, aber auch Chili oder geräuchertes Paprikapulver passen wunderbar. Streiche den Käse mit der Marinade ein und lege ihn in den Korb deiner Heißluftfritteuse. Hier kannst du ein spezielles Backpapier 🛒 unterlegen, damit der Käse nicht festklebt.

Halloumi ist in der Mittelmeerküche ein echter Klassiker. Er stammt von der Insel Zypern, wo er seit über 2000 Jahren zubereitet wird. Bis heute gehört er dort zum täglichen Speiseplan. Dort wird er oft gegrillt oder in der Pfanne gebraten – aber die Heißluftfritteuse macht ihn noch unkomplizierter. Kein Anhaften, kein spritzendes Öl, nur perfekter Halloumi mit minimalem Aufwand. In wenigen Minuten erhältst du so eine köstliche Beilage oder einen herzhaften Snack. Lecker!

Noch mehr Appetit auf Halloumi bekommen? Das trifft sich gut, denn wir haben noch mehr leckere Rezepte für dich. Dieser Halloumi in Tomatensoße ist ein leckeres Hauptgericht. Lecker ist auch Ofengemüse mit Halloumi, der im Ofen besonders knusprig wird. Und schon zum Frühstück kannst du ein Halloumi-Brot mit Avocado genießen.

Halloumi aus der Heißluftfritteuse Nele keine Bewertungen Rezept drucken Rezept pinnen Vorbereitungszeit 10 Minuten Min. Zubereitungszeit 10 Minuten Min. Gesamtzeit 20 Minuten Min. Portionen 4 Zutaten 1x 2x 3x 400 g Halloumi

1 Knoblauchzehe

2 EL Olivenöl

1 TL Paprikapulver edelsüß

1/2 TL getrockneter Oregano

Salz und Pfeffer

frische Kräuter z. B. Petersilie zum Servieren Zubereitung Schneide den Halloumi in ca. 1 cm dicke Scheiben. Schäle den Knoblauch und hacke ihn ganz fein.

Gib das Olivenöl in eine Schüssel und rühre Paprikapulver, Knoblauch, Oregano, Salz und Pfeffer unter.

Wende die Halloumi-Scheiben in der Marinade, bis sie rundum bedeckt sind.

Heize die Heißluftfritteuse auf 180°C vor.

Lege die Halloumi-Scheiben in den Korb der Heißluftfritteuse. Achte darauf, dass sie nicht übereinanderliegen.

Backe den Halloumi 8–10 Minuten, bis er goldbraun und knusprig ist. Wende ihn nach der Hälfte der Zeit.

Bestreue ihn vor dem Servieren mit einigen frischen Kräutern.

Die mit einem Einkaufswagen 🛒 gekennzeichneten Links sind sogenannte Affiliate-Links. Die verlinkten Angebote stammen nicht vom Verlag. Wenn du auf so einen Affiliate-Link klickst und über diesen Link einkaufst, erhält die FUNKE Digital GmbH eine Provision von dem betreffenden Online-Shop. Für dich als Nutzer*in verändert sich der Preis nicht, es entstehen für dich keine zusätzlichen Kosten. Die Einnahmen tragen dazu bei, dir hochwertigen, unterhaltenden Journalismus kostenfrei anbieten zu können.