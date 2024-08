Halloumi in Tomatensoße: schnelles Gericht für den wohlverdienten Feierabend

Wenn es eine Käsesorte gibt, auf die ich immer Lust habe, dann ist es Halloumi. Hierzulande wird er immer bekannter und beliebter, und das zu Recht. Meist gibt die es dir knusprig-salzigen Streifen im arabischen Imbiss oder beim Griechen. Der feste Käse mit kräftigem Aroma schmeckt zum Niederknien gut zu Salaten, auf Grillspießen und zu Hummus, einer Kichererbsenpaste. Halloumi ist in Tomatensoße ebenfalls ein geschmackliches Highlight, das du unbedingt nachkochen solltest.

Halloumi in Tomatensoße: fertig in 30 Minuten

Bei Halloumi handelt es sich um einen Käse, der im gesamten Mittelmeerraum verbreitet ist und schon bei den alten Ägyptern vor über 2000 Jahren beliebt war. Auf Zypern ist er heute sogar Nationalspeise. Er wird aus einer Mischung von Kuh-, Schafs- und Ziegenmilch zubereitet. Er hat keine hohe Schmelzfähigkeit und wird wegen seiner festen Konsistenz gern auf den Grill gelegt. Wegen seines hohen Salzgehalts ist er mehrere Monate im Kühlschrank haltbar.

Unser Halloumi in Tomatensoße ist ein praktisches Ofengericht. Dein Backofen erledigt den größten Teil der Arbeit. Deshalb eignet sich unser Rezept auch wunderbar für einen gemütlichen Feierabend, wenn eine leckere Mahlzeit zeitnah auf dem Tisch stehen soll. Du kannst das Gericht mit Reis essen oder einen leichten Salat dazu reichen. Auch ein paar knusprige Kartoffelspalten schmecken sicher hervorragend dazu.

Um Halloumi in Tomatensoße zuzubereiten, schneidest du den Käse zunächst in Scheiben. Gib passierte Tomaten, Gewürze, Salz und Kirschtomaten in eine Auflaufform, gib Olivenöl und schwarze Oliven dazu und lege die Halloumi-Streifen darüber. Anschließend stellst du die Form in den Ofen und holst nach 20 Minuten ein lecker brutzelndes Gericht heraus. Bestreue es mit gehackter Petersilie und lass das Schlemmen beginnen!

Ein ähnlich tolles Gericht ist dieses Ofengemüse mit Halloumi. Auch zum Frühstück schmeckt der Käse wunderbar mit unserem Rezept für Halloumi-Brot mit Avocado. Und dieser Klassiker schmeckt zu jedem Grillfest: Nudelsalat mit Halloumi.