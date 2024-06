Nudelsalat mit Halloumi: superleckere Grillbeilage

Wie genau deine Nudeln heißen, die du verwendest, ist nicht so entscheidend. Theoretisch kannst du mit Nudeln in allen Formen und Farben deinen Nudelsalat mit Halloumi zubereiten. Ich lege dir ans Herz, einmal eine besondere Nudelform auszuprobieren, die in vielen Ländern des Mittelmeers verspeist wird und verschiedenste Namen trägt. Von Ptitim in Israel über Fregola tostata oder auch Perl-Couscous: Halte im Supermarkt deines Vertrauens Ausschau nach kleinen Nudeln in Kugelform.

Nudelsalat mit Halloumi: ein mediterranes Multikulti-Gericht

Sie haben von mir den kulturbanausigen Namen „Kugelnudeln“ bekommen. In meinem Haushalt dürfen sie nicht mehr fehlen. Ich kaufe sie einfach im türkischen Supermarkt, aber im „herkömmlichen“ Supermarkt findest du sie in der Regel auch.

Natürlich unterscheiden sich diese Nudelsorten alle voneinander in Herkunft, Geschichte und auch leicht in der Herstellung. Das Entscheidende ist meiner Meinung nach die Form. Die kleinen Kugeln haben etwas an sich. Das Gericht sieht verspielt aus, es ist leicht zu essen, die Textur ist weich und dennoch „körnig“, fast wie Reis. Für einen Nudelsalat mit Halloumi sind sie perfekt, da sich die Nudeln super mit den restlichen Zutaten mischen und viel Geschmack aufnehmen.

Ebenfalls mediterran ist die Herkunft des Halloumi. Ein Käse, der herrlich aromatisch ist und auch bei höheren Temperaturen nicht schmilzt, dafür beim Braten aber eine schöne Bräune bekommt. Ähnlich wie die „Kugelnudeln“ ist Halloumi unter anderem in der griechischen, türkischen und israelischen Küche beheimatet. Für die Grillsaison ist dieser Salat auch super. Du kannst den Nudelsalat vorbereiten und beim Grillfest den Halloumi grillen. Dann mischst du ihn mit dem Salat – fertig! Im Alltag geht’s auch mit der Pfanne.

